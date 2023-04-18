إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الجزائر - أطلقت وزارة الصناعة و المناجم الطبعة ال 9 للجائزة الوطنية للابتكار تشجيعا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتكرة.

وفتح التنافس على الجائزة للمؤسسات المبتكرة الناشطة في مجال الصناعة و الخدمات المتعلقة بقطاع الصناعة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال والتي ينطبق عليها تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الوارد في القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا حسب بيان للوزارة.

وحدد تاريخ 14 سبتمبر 2017 كآخر اجل للمؤسسات الراغبة في المشاركة لايداع ملفات ترشحها للمسابقة.

وستحصل المؤسسات الفائزة بالجائزة على ميداليات و شهادات تقديرية ومكافآت مالية حسب الوزارة التي تؤكد ان الجائزة ترمي الى دعم الابتكار و البحث و التطوير وتعزيز تنافسية المؤسسات وفق ذات المصدر.