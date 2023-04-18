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إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 08:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 119 مرات

الجزائر - أطلقت وزارة الصناعة و المناجم الطبعة ال 9  للجائزة الوطنية للابتكار تشجيعا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتكرة.

وفتح التنافس على الجائزة للمؤسسات المبتكرة الناشطة في مجال الصناعة و  الخدمات المتعلقة بقطاع الصناعة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال والتي ينطبق  عليها تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الوارد في القانون التوجيهي الخاص  بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا حسب بيان  للوزارة.

وحدد تاريخ 14 سبتمبر 2017 كآخر اجل للمؤسسات الراغبة في المشاركة لايداع  ملفات ترشحها للمسابقة.

وستحصل المؤسسات الفائزة بالجائزة على ميداليات و شهادات تقديرية ومكافآت  مالية حسب الوزارة التي تؤكد ان الجائزة ترمي الى دعم الابتكار و البحث و  التطوير وتعزيز تنافسية المؤسسات وفق ذات المصدر.

إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 08:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 119 مرة   شارك

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