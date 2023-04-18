شركة طاسيلي للطيران تطلق مناقصات لاقتناء ثلاث طائرات

الجزائر - أطلقت شركة طاسيلي للطيران مناقصة وطنية و دولية محدودة لاقتناء ثلاث طائرات جديدة للنقل الجهوي ذات 70 مقعدا.

و توضح الشركة أن المناقصة موجهة لصانعي الطائرات مع استبعاد أي وساطة مضيفة أن نمط الاكتتاب سيتم على مرحلتين تتمثل المرحلة الأولى في عرض تقني بحت دون تحديد أي سعر.

و أضافت الشركة أن كل العروض التقنية للمكتتبين تسلم في نسختين و يجب أن توجه للشركة يوم الخميس 18 مايو 2017 قبل الساعة الواحدة زوالا (13:00) كأقصى تقدير.

و حسب شركة طاسيلي للطيران فان المرحلة الثانية تخص العرض المالي حيث يدعى المكتتبون الذين تتم الموافقة عليهم فقط لإيداع عروضهم المعبر عنها بالدولار.

و تؤكد شركة الطيران أن العروض المقدمة من قبل المكتتبين ستبقى سارية المفعول لمدة 180 يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية و ذلك قصد دراستها.

للتذكير أنشئت شركة طاسيلي للطيران التي تملك أسطولا يضم 12 طائرة سنة 1998 في إطار شركة مختلطة بين مجمع سوناطراك و شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل أن تصبح فرعا بنسبة 100 بالمائة لشركة سوناطراك سنة 2005.