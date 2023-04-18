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شركة طاسيلي للطيران تطلق مناقصات لاقتناء ثلاث طائرات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 08:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرات

الجزائر  - أطلقت شركة طاسيلي للطيران مناقصة وطنية و دولية  محدودة لاقتناء ثلاث طائرات جديدة للنقل الجهوي ذات 70 مقعدا.

و توضح الشركة أن المناقصة موجهة لصانعي الطائرات مع استبعاد أي وساطة  مضيفة  أن نمط الاكتتاب سيتم على مرحلتين تتمثل المرحلة الأولى في عرض تقني بحت دون  تحديد أي سعر.

و أضافت الشركة أن كل العروض التقنية للمكتتبين تسلم في نسختين و يجب أن توجه  للشركة يوم الخميس 18 مايو 2017 قبل الساعة  الواحدة زوالا (13:00) كأقصى تقدير.

و حسب شركة طاسيلي للطيران فان المرحلة الثانية تخص العرض المالي  حيث  يدعى المكتتبون الذين تتم الموافقة عليهم فقط لإيداع عروضهم المعبر  عنها  بالدولار.

و تؤكد شركة الطيران أن العروض المقدمة من قبل المكتتبين ستبقى سارية  المفعول لمدة 180 يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية و ذلك قصد دراستها.

للتذكير أنشئت شركة طاسيلي للطيران التي تملك أسطولا يضم 12 طائرة سنة  1998 في إطار شركة مختلطة بين مجمع سوناطراك و شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل أن تصبح فرعا بنسبة 100 بالمائة لشركة سوناطراك سنة 2005.

شركة طاسيلي للطيران تطلق مناقصات لاقتناء ثلاث طائرات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 08:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرة   شارك

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