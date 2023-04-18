إطلاق التصريح الجبائي الالكتروني على مستوى مركز الضرائب للحراش

الجزائر - سيتسنى للملزمين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب للحراش من الآن فصاعدا القيام بتصريحاتهم الجبائية الكترونيا في انتظار الاستفادة قريبا من الدفع عن بعد في إطار عملية نموذجية من المقرر أن تعمم عبر كافة مراكز الضرائب في حدود نهاية 2018.

و تمت الإشارة خلال مراسم إطلاق نظام المعلومات المركزي الجديد الذي نظم بحضور وزير المالية، حاجي بابا عمي، و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الرقمية وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف والمدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية إلى أن التصريح عن بعد كان حكرا على الملزمين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات و ذلك بفضل نظام آخر لامزي.

ومن ثم سيتم تسيير الخاضعين للضرائب ال2.672 المصرح بهم على مستوى مركز الضرائب للحراش و الذين ساهموا بتحصيل جبائي قيمته 5ر13 مليار دج في 2016 عن طريق نظام يسمى "SAP".

وأوضحت مديرة الدراسات بالمديرية العامة للضرائب جميلة سعدودي أنه يمكن للخاضعين للضرائب التقدم إلى صندوق الضرائب حيث سيتم تسجيل تصريحاتهم ضمن النظام الجديد بغرض طبع قسيمة الدفع. كما يمكنهم تصفح البوابة الالكترونية بأنفسهم (jibayatic.mfdgi.gov.dz) و أخذ موعد و ملء استمارة انضمام و استعادة كلمة السر على مستوى مركز الضرائب للقيام بعملية تصريح جبائي عن بعد من المنزل و طبع اشعار بالدفع.

كما ستسمح بوابة التصريح عن بعد بتسهيل العلاقات بين الإدارة الجبائية و الخاضعين للضريبة إذ يكمن تصفحه على مدار 24ساعة و طوال أيام الأسبوع مع تفادي عناء التنقل و إعلام الملزمين بالضرائب برزنامتهم الجبائية المحينة.

علاوة على التصفح عن بعد باستطاعة الخاضعين للضرائب طباعة اشعارات بالدفع و استحداث و تعديل نماذج تصريح مع الاطلاع على استمارات التصريح المودعة و تصفح الديون الجبائية العامة إلى جانب تصفح و تعديل المعلومات الشخصية إذا اقتضت الضرورة ذلك هذا فضلا عن تصفح رزنامة الالتزامات الجبائية.

ويسمح النظام الجديد بتقديم الطعون و طلب مزايا و الدفع الالكتروني عما قريب.

وقالت ان العمليات الجبائية الالكترونية التي تعد مكيفة لكافة المستعملين تسمح بتوحيد الإجراءات و التبادلات مع الملزم بالضريبة و تبسيطها.

وقبل نهاية السنة الجارية سيتم توسيع النظام الجديد ليشمل مراكز الضرائب للرويبة و مستغانم و معسكر و عين الدفلى و سطيف و برج بوعريريج إلى جانب الإدارة المركزية لوزارة المالية.

وأكد السيد بابا عمي في تصريح للصحافة "شهدنا مؤخرا إطلاق المرحلة الأولى لنظام المعلومات مع التشغيل الالكتروني الكلي لمركز الضرائب للحراش و هو مسعى يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة تطبيقا لنموذج النمو الاقتصادي الجديد".

واعتبر أن ذلك سيسمح لإدارة الجباية ب"بتحسين فعاليتها و التحصيلات الجبائية و تحسين علاقتها بالملزمين بالضريبة" مذكرا بالهدف الأساسي لنموذج النمو الجديد الذي يتمثل في تنويع الاقتصاد و الموارد الجبائية و تحسين التحصيلات.

ونذكر تحصيل الرسم على القيمة المضافة على سبيل المثال الذي يظل ضعيفا بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام: يبلغ نسبة 5 بالمئة بينما تقدر نسبته ب15 بالمئة في دول من مصف الجزائر اي "فارق يجب تداركه للتوصل الى إدارة جبائية ناجعة و عصرية".

وأشار السيد بوضياف من جهته الى ان الدفع الالكتروني الذي تم اطلاقه في ديسمبر الفارط على مستوى مديرية كبريات المؤسسات لصالح 2.700 مؤسسة كبرى سمح لنحو 300 منها بالحصول على كلمة السر للانضمام الى هذا النظام اللامركزي.

وفيما يخص نظام المعلومات المركزي للمديرية العامة للضرائب "يتعلق الأمر بنظام مختلف سيطبق بصفة تدريجية و سيتم البدء بالتصريح الجبائي عن بعد ثم لانتقال الى الدفع عن بعد".

وأضاف يقول ان "هذا المسعى سيسمح بضمان شفافية اكبر و مكافحة امثل للرشوة والفساد و تخفيف العبء على الأعوان الجبائيين".

وسيتم تشغيل نظام المعلومات "جبايتك" بفضل مساعدة المدمج الاسباني اندرا سيستيماس (اسبانيا) و مانح الحلول المعلوماتية ساب (ألمانيا) الذي يتكفل بصيانة النظام.