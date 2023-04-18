المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ستدعم أسطولها بباخرة جديدة

الجزائر- منحت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين صفقة مشروع بناء باخرة جديدة لنقل المسافرين لمجمع صيني و ذلك بعد عملية تقييم للعروض التقنية والمالية للشركات المكتتبة في المناقصة الدولية التي أطلقتها.

وتصل قدرة استيعاب هذه الباخرة الجديدة التي تم بشأنها إطلاق مناقصة دولية في سبتمبر 2016 إلى 1800 راكب و 600 سيارة حسب إعلان منح الصفقة الذي نشر اليوم الثلاثاء مشيرا إلى ان مبلغ الصفقة بلغ 175 مليون دولار بينما حددت أجال بناء السفينة ب 26 شهرا .

ويتكون المجمع الصيني الحائز على المشروع من شركتين ( ورشة عوان غزو شيبيارد انترناشيونال) و ( شاينا شيبوولدينغ كومباني).

ويدخل اقتناء هذه الباخرة في اطار برنامج تجديد الاسطول البحري لهذه الشركة و رفع قدرات النقل للاستجابة لطلب الزبائن.

للتذكير قامت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإطلاق برنامج لتجديد أسطولها البحري و ذلك من خلال اقتناء باخرتين الأولى جديدة كليا وهي التي منح انجازها لمجمع الصيني و الثانية يقل عمرها عن 5 سنوات .

وقد حرصت الشركة منذ سنة 1995 على تجديد أسطولها تدريجيا حيث اقتنت 3 بواخر جديدة لنقل المسافرين و هي حاليا قيد الاستغلال.

ويتعلق الأمر بباخرة الجزائر 2 ( تم اقتناءها في ماي 2005) و طاسيلي 2 ( 2004) و طارق ابن زياد ( 1996) بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 3.940 راكب و 1.046 عربة.

وسعيا منها لدعم أسطولها خلال مواسم الاصطياف تعمد الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى استئجار بواخر لتلبية الطلب الكبير المسجل في هذه الفترة من السنة.