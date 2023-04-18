تسجيل أزيد من 1700 مخالفة تجارية بالجزائر العاصمة خلال شهر مارس المنصرم

الجزائر - سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم أزيد من 1700 مخالفة تجارية، حسبما علم يوم الثلاثاء عن مصدر من المديرية.

وأوضح المصدر أن أعوان الرقابة التابعين للمديرية وقفوا خلال شهر مارس المنصرم على 1754 مخالفة تجارية تم على إثرها تحرير 556 محضرا يتعلق بمخالفات عدم إعلام المستهلك بأسعار السلع إضافة إلى 378 محضر يتعلق بمنتجات شكلت خطرا غذائيا على صحة المستهلك واكثر من 350 محضرا يتعلق بممارسة التجارة غير الشرعية.

وتراوحت بقية المخالفات بين التجاوزات المسجلة بالنسبة للأسعار المقننة وأمن المنتجات وضمان احترام حرية المنافسة إضافة إلى تطهير التجارة الخارجية.

فيما بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر خلال الشهر المنصرم 18.580 تدخلا نتج عنه إصدار 101 اقتراح غلق لمحلات تجارية مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.

وفاق عدد التدخلات المسجلة بالنسبة لمراقبة الممارسات التجارية 12.810 تدخلا مقابل ما يزيد عن 6800 تدخل خاص بقمع الغش.

وبالنسبة للحصيلة المالية لنشاط الرقابة لمديرية التجارة خلال الفترة المشار إليها فقد قدرت قيمة المحجوزات من مختلف السلع بأزيد من 2 مليون دج مقابل ما يزيد عن 29 مليون دج بالنسبة للسلع غير المفوترة وقرابة 150 الف دج بالنسبة للتجاوزات الخاصة بممارسة أسعار غير شرعية.