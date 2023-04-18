تجارة خارجية: فتح الحصص التعريفية مع الاتحاد الاوروبي لسنة 2017

الجزائر - فتحت وزارة التجارة يوم الثلاثاء الحصص التعريفية ل 2017 والتي تستفيد من المزايا الجمركية في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاحاد الاوروبي.

وتم فتح الحصص الى غاية 18 ابريل الجاري على الساعة 17 طبقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق رخص الاستيراد او التصدير للسلع حسب ما اوضحته الوزارة على موقعها الالكتروني.

واكدت الوزارة ان كل متعامل اقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا و يتوفر على الشروط الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية سارية المفعول يمكنه ايداع طلب رخصة استيراد لمنتوج او سلعة تم فتح حصتها. ويتضمن الطلب ملفا كاملا يشمل على استمارة واستبيان تعريفي يمكن تحميله في موقع الوزارة على الواب و نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة التعريف الجبائية وجدول ضريبي مصفى وفاتورة مطابقة تتضمن المنتوج و كميته و قيمته و بلد المنشأ و كذا طريقة الدفع بالإضافة الى مستخرج من وثيقة الضرائب وشهادة تحيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء.

ويتم ايداع او ارسال الملف الى امانة اللجنة الدائمة بمديرية التجارة الخارجية بالوزارة في ظرف مغلق مدون عليه "حصص تعريفية للجزائر مع الاتحاد الاوروبي لسنة 2017 " وهذا في الاجال المحددة.

وكانت الوزارة قد أعلنت السبت الفارط عن فتح حصص كمية للمنتوجات و البضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017 و التي تشمل 21 منتوجا.

و تتضمن القائمة 21 صنفا من المنتوجات الصناعية و الفلاحية. بالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية و السيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية (15) و المجموعات الموجهة لصناعة التركيب و المركبات الخاصة و الأليات (شاحنات سيارات الاسعاف الأليات).

و تتضمن القائمة أيضا حديد البناء و الأسلاك الحديدية و الخشب و كذا الخزف. أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية و الفلاحية المحولة تتضمن القائمة لحم البقر (الطازج و المجمد) و الأجبان و الليمون الطازج و التفاح و الموز و الشعير و

الثوم و الذرة و زيت السوجا و المركز المعدني الفيتاميني و البوليفوسفات و معجون الطماطم المضاعف التركيز. و أوضحت الوزارة أن قائمة حصص المنتوجات و البضائع "يمكن أن توسع إلى منتوجات و حصص أخرى في الوقت المناسب و بنفس الأشكال السابقة".