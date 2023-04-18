بوطرفة يدشن و يعاين عددا من المشاريع الطاقوية

البويرة - دشن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الاثنين بالبويرة سلسلة من مشاريع الغاز و الكهرباء قبل ان يعاين مشاريع في طور الانجاز على مستوى بعض بلديات الولاية لتقييم وتيرة الأشغال فيها.

و أشار الوزير لدى تدشينه ملحقة لتوزيع الغاز لفائدة 1360 قرية بآث يخلف و آسيف أصماد و آث حماد المتواجدة بأعالي جرجرة قائلا "تهدف هذه الزيارة إلى تقييم المشاريع في هذه الولاية الواقعة وسط البلاد حيث فاقت تغطية الغاز بها نسبة 70 %".

و قام الوزير بعدها بزيارة أعالي إلياثن و هي قرية تابعة لبلدية صهاريج حيث عاين أشغال إنجاز مركز كهرباء و يتعلق الأمر بإنجاز مكون من طابق واحد بقدرة 220 كيلو فولط و مجموعة من المنشئات. وحسب التوضيحات التي قدمت للوزير فإن تزويد هذا المركز سيتم عبر قطع الخط الكهربائي المستقبلي 220 كيلو فولط الرابط بين البويرة و أقبو (بجاية).

و تسلمت شركة (ماتيلاك سال) المشروع لإنجازه في مدة 20 شهرا علما أنه توقف من قبل بسبب معارضة المواطنين و من المرتقب تسليمه في شهر جوان 2017 في حين أعطى الوزير تعليماته للشركة المنجزة بالحفاظ على وتيرة الاشغال و تعزيز فرق العمال

في الورشات لتسليمه في أقرب الآجال.

و على إثر تعليمات الوزير قام المسؤولون بتعزيز الورشات بعمال من مصنع بلارة (جيجل) حتى يتمكنوا من انهاء مشروع إلياثن في أقرب الآجال.

و يرى السيد بوطرفة أن تسليم مشروع الكهرباء في الآجال المحددة يكتسي ضرورة خاصة لأنه يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات في هذه المنطقة و التي أكد أنها "تعتبر مشكلة حقيقية في هذه المنطقة".

و قام الوزير بزيارة محطة الضخ التابعة لسوناطراك ببني منصور حيث سيطلق بها قريبا مشروع لتجديد القنوات الناقلة للبترول من حاسي مسعود إلى ولاية بجاية.

وتعد هذه المحطة التي تزود مصفاة الجزائر والمنجزة عام 1970 من بين المحطات التي تسيرها منطقة النقل ببجاية - وسط التي تضم ثمانية مناطق لنشاط النقل عبر الانابيب. كما عاين السيد بوطرفة مشروع انجاز مركز كهربائي بسعة 30/60 كيلو فولط بتكلفة مالية قدرت بأكثر من 137 مليون دينار. وقد جاء هذا المشروع ليعزز من الطاقة الكهربائية في هذه الناحية خاصة المنطقة الصناعية سيدي خالد.

وقد أعرب السيد بوطرفة عن عدم رضاه نتيجة التأخر الطفيف في المشروع الذي يجب تسليمه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 حسب التوقعات التي عرضتها الشركة المنجزة.

كما طالب السيد بوطرفة المكلفين بإنجاز العمل بتسليم الأعمال خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 معتبرا هذا التاريخ بعيد جدا.

أما بالهاشمية وعين بسام قام السيد الوزير بتشغيل محطتين للخدمات واحدة منهما استثمار خاص بعين حازم (الهاشمية) ليدشن بعد ذلك وكالة تجارية تابعة لشركة التوزيع سونلغاز مع اطلاق اسم الشهيد العربي بن مهيدي عليها. وقد أنجزت هذه الوكالة بغلاف مالي قدره 72 مليون دينار من أجل تخفيف الضغط عن الوكالة الرئيسية التي تغطي احتياجات 43000 زبون وكذا تحسين جودة التكفل بشكاوي الزبائن حسب ما أكدته المكلفة بالاتصال بشركة التوزيع بالويرة السيدة وداد بن يوسف لوأج.

واختتم الوزير زيارته بتدشين مركز كهربائي بسعة 30/60 كيلو فولط هدفه تعزيز المنطقة الشمالية الغربية كلها بالطاقة الكهربائية.