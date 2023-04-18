"الجزائر تخطط لرفع إنتاجها من النفط على الأمدين المتوسط و البعيد"

البويرة- أكد اليوم الاثنين وزير الطاقة و المناجم نور الدين بوطرفة من البويرة أن الجزائر لا تتوقع زيادة في إنتاج النفط في هذه الفترة التي تتميز بانخفاض أسعار النفط موضحا أن "الهدف المسطر هو تطوير الإنتاج على الأمدين المتوسط و البعيد".

"إن الهدف الحالي للمؤسسة العمومية سوناطراك هو تطوير إنتاج النفط على المدى المتوسط و البعيد ولذلك لا نجد حاجة في زيادة الإنتاج في الوقت الذي يتراوح فيه حاليا سعر برميل النفط بين 50 و 55 دولارا" يوضح السيد بوطرفة في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته إلى البويرة.

و ردا على سؤال حول التغيير التي تم حديثا على رأس مؤسسة سوناطراك أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتغيير طبيعي للسماح للمؤسسة المذكورة من تحقيق هدفها الذي يتمثل في تطوير الإنتاج على الأمدين المتوسط و البعيد.

"كل فترة و لها مسؤوليها. و يتعلق الأمر بتغيير عادي يسمح لسوناطراك من تطوير إنتاج النفط على المدى المتوسط و البعيد سيما في الوقت الحالي" يضيف السيد بوطرفة الذي أشرف على تدشين سلسلة من المشاريع على مستوى الولاية.

و اغتنم الوزير الفرصة ليجدد دعمه للمسؤول الجديد لسوناطراك لإعطاء دفعة جديدة للمشاريع عبر أنحاء البلاد. و أضاف السيد بوطرفة أن "وزارته و مؤسسة سوناطراك يعملان جاهدين حتى تكون المناقصات التي يتم فتحها ناجحة و ليست فاشلة".

"إن السياق الحالي الذي يتميز بانخفاض الأسعار لا يتطلب فتح مناقصات لإطلاق مشاريع نفطية و أنه من الأفضل أن يتم الاستثمار في إطار من المشاركة و الشراكة" يضيف الوزير الذي تفقد مشروع محطة الضخ لسوناطراك في بني منصور.