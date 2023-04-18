الدولة كسبت الرهان في رفعها تحدي الاعتماد على شبابها

سطيف- أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم الاثنين إلى ولاية سطيف بأن الدولة كسبت الرهان في رفع التحدي المتعلق باعتمادها على شبابها.

و قال الوزير لدى معاينته ببلدية مزلوق مؤسسة إنتاج و تحويل البلاستيك لمستثمر خاص أنجزت ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بأن "الدولة الجزائرية كسبت رهان اعتمادها على شبابها" و هو ما يجسده كما قال- نجاح مثل هذه المؤسسات.

و أشاد الوزير بهيكلة المستثمرين الشباب ضمن الفيديرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تضم حاليا 75 ألف منخرط مما يدل كما قال- على اهتمام الشباب بالقطاع المنتج (الإنتاج الصناعي) الذي تصبو الدولة لتوجيه الشباب نحوه بغية التخفيف من التوجه نحو قطاع الخدمات داعيا الشباب إلى التنسيق فيما بينهم بغرض التكامل أو المناولة اللذين يسمحان بأن يكون المنتوج جزائريا و يقلص من اللجوء للاستيراد.

و أضاف السيد الغازي خلال لقائه بإطارات القطاع بمقر المجلس الشعبي الولائي بأن دائرته الوزارية أخذت زمام المبادرة بقيامها منذ يناير الأخير بعمل إعلامي جواري و فتح الحوار لأجل إعادة صياغة قانون العمل و ذلك بمشاورة و إشراك جميع الشركاء و النقابات المسجلة لدى وزارة العمل و التي يبلغ عددها 65 نقابة عمالية بالإضافة إلى ما يقارب 40 نقابة لأرباب العمل.

و ذكر الوزير بأن الوزارة قامت بتسليم نسخ من مسودات مشروع هذا القانون لجميع الشركاء و النقابات قصد إثرائها و مناقشتها و نقدها و إعطاء رأيهم فيها مشيرا إلى أن "الأبواب ما زالت مفتوحة قبل لقاء هؤلاء مرة أخرى لهذا الغرض".

و قد تفقد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خلال هذه الزيارة عديد الهياكل التابعة لقطاعه على غرار الوكالة المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بمدينة سطيف حيث دشن فرع الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة (شباك موحد) و الذي أكد بأن هذه العملية ستعمم على المستوى الوطني.

للإشارة فقد قام السيد الغازي بالمناسبة بتسليم كرسيين متحركين و دراجة نارية لفائدة معاقين حركيا.