القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدولة كسبت الرهان في رفعها تحدي الاعتماد على شبابها

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 84 مرات

سطيف- أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد  الغازي خلال زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم الاثنين إلى ولاية سطيف بأن  الدولة كسبت الرهان في رفع التحدي المتعلق باعتمادها على شبابها.

و قال الوزير لدى معاينته ببلدية مزلوق مؤسسة إنتاج و تحويل البلاستيك  لمستثمر خاص أنجزت ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بأن "الدولة  الجزائرية كسبت رهان اعتمادها على شبابها" و هو ما يجسده كما قال- نجاح مثل  هذه المؤسسات.

و أشاد الوزير بهيكلة المستثمرين الشباب ضمن الفيديرالية الوطنية للمقاولين  الشباب التي تضم حاليا 75 ألف منخرط مما يدل كما قال- على اهتمام الشباب  بالقطاع المنتج (الإنتاج الصناعي) الذي تصبو الدولة لتوجيه الشباب نحوه بغية  التخفيف من التوجه نحو قطاع الخدمات داعيا الشباب إلى التنسيق فيما بينهم بغرض  التكامل أو المناولة اللذين يسمحان بأن يكون المنتوج جزائريا و يقلص من اللجوء  للاستيراد.

و أضاف السيد الغازي خلال لقائه بإطارات القطاع بمقر المجلس الشعبي الولائي  بأن دائرته الوزارية أخذت زمام المبادرة بقيامها منذ يناير الأخير بعمل إعلامي  جواري و فتح الحوار لأجل إعادة صياغة قانون العمل و ذلك بمشاورة و إشراك جميع  الشركاء و النقابات المسجلة لدى وزارة العمل و التي يبلغ عددها 65 نقابة  عمالية بالإضافة إلى ما يقارب  40 نقابة لأرباب العمل.

و ذكر الوزير بأن الوزارة قامت بتسليم نسخ من مسودات مشروع هذا القانون لجميع  الشركاء و النقابات قصد إثرائها و مناقشتها و نقدها و إعطاء رأيهم فيها مشيرا  إلى أن "الأبواب ما زالت مفتوحة قبل لقاء هؤلاء مرة أخرى لهذا الغرض".

و قد تفقد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خلال هذه الزيارة  عديد  الهياكل التابعة لقطاعه على غرار الوكالة المحلية للصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي للعمال غير الأجراء بمدينة سطيف حيث دشن فرع الضمان الاجتماعي لذوي  الاحتياجات الخاصة (شباك موحد) و الذي أكد بأن هذه العملية ستعمم على المستوى  الوطني.

للإشارة فقد قام السيد الغازي بالمناسبة بتسليم كرسيين متحركين و دراجة نارية  لفائدة معاقين حركيا.

الدولة كسبت الرهان في رفعها تحدي الاعتماد على شبابها
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 84 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية