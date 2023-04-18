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تسهيل إجراءات المراقبة التقنية للسيارات لمجابهة الطلبات الكبيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 16:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 145 مرات

بومرداس- أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي  اليوم الاثنين ببومرداس بأنه تم تسهيل الإجراءات التي كانت مفروضة على مراكز  المراقبة التقنية للسيارات من أجل السماح لهم بمجابهة الطلبات الكبيرة على  خدماتهم في هذا الظرف.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش إشرافه على بعث التجارب التقنية للخط  الجديد للسكة الحديدية المكهرب الرابط بين الثنية ببومرداس و تيزي وزو بمحطة  القطار ببرج منايل بأنه تم في هذا الإطار اتخاذ إجراءات تسمح لهذه المراكز عبر  الوطن من رفع وتيرة العمل إلى الساعة منتصف الليل بدل الثمانية ساعات في اليوم  حاليا.

وسيمكن هذا الإجراء مراكز المراقبة التقنية عبر الوطن -- يضيف الوزير-- من  تجاوز الحصص اليومية المحددة لهم يوميا وفق إمكانية كل مركز حيث سيكون بوسعهم  من خلال هذا الإجراء الأخير القيام بأكبر عدد من عمليات المراقبة لأصحاب  السيارات في اليوم الواحد.

وتم في هذا الإطار كذلك --يشير السيد طلعي-- اتخاذ إجراء آخر من خلال تعليمة  وزارية صدرت الأسبوع الماضي لمنع تحديد المناطق الجغرافية لإجراء المراقبة  التقنية للسيارات حيث أصبح الآن بإمكان أصحاب السيارات إجراء المراقبة التقنية  في أي ولاية أو منطقة من الوطن كانت.

"كما تعلمون فإن المراقبة التقنية لسيارة واحدة تستغرق حاليا نحو 20 دقيقة و  الطلب على إجراء هذه المراقبة كبير جدا في الظرف الحالي لذلك أظن بأن  الإجراءات المتخذة المذكورة ستسمح للمواطنين بإجراء المراقبة التقنية  لسياراتهم بهدوء و بكل ارتياح" يقول الوزير.

من جهة أخرى و فيما تعلق بوضعية المشاريع الكبرى للقطاع التي هي قيد الإنجاز  أكد بأن العمل جار حاليا لتسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة تعاقديا على  غرار خط السكة الحديدية المكهرب العالي السرعة الرابط بين وهران و سعيدة الذي  سيخضع للتجارب التقنية يوم الخميس القادم و تيليفيريك تيزي وزو الذي تم رفع  وتيرة أشغال إنجازه لتسليمه بالتدريج حسب الآجال التعاقدية للمشروع.

وفيما تعلق بميناء شرشال أوضح الوزير بأن الدراسات التقنية المتعلقة بهذا  المشروع الضخم انتهت مؤخرا و سلمت بينما أشغال الإنجاز من الممكن جدا أن تنطلق  في آخر السداسي الأول من هذه السنة 2017.

تسهيل إجراءات المراقبة التقنية للسيارات لمجابهة الطلبات الكبيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 16:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 145 مرة   شارك

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