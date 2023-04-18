توزيع 40.000 وحدة سكنية من برنامج عدل 1 إلى غاية يونيو المقبل

الجزائر - سيتم توزيع ما مجموعه 40.000 وحدة سكنية جديدة عبر الوطن على عدة مراحل في إطار برنامج عدل 2001-2002 وهذا إلى غاية يونيو المقبل، حسبما أكده اليوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون.

وقال السيد تبون في كلمة القاها بمناسبة تسليم مفاتيح وعقود ل 911 سكن بصيغة البيع بالإيجار بموقع أولاد فايت لصالح المستفيدين أن هذه الحصة تعتبر جزءا من 3.000 وحدة سكنية ستسلمها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" خلال الأسبوع الجاري بالعاصمة وهذا على مستوى مواقع كل من عين المالحة و اولاد فايت و الرغاية.

كما كشف الوزير انه سيتم على المستوى الوطني تسليم مفاتيح 7.000 سكن من ذات الصيغة مع نهاية أبريل الجاري و 8.000 وحدة سكنية مع نهاية شهر مايو مشددا على ان "أكبر عملية تسليم مفاتيح ستجرى في شهر يونيو اين سيتم توزيع 22.000 وحدة على مستوى الوطن".

وأكد الوزير خلال الحفل الذي جرى بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ و المدير العام لوكالة "عدل" طارق بلعريبي أن السكنات التي نحن بصدد تسليمها لأصحابها هي تكريس لبرنامج رئيس الجمهورية.

"نحن التزمنا امام رئيس الجمهورية بأن ننجز ما تم تسطيره في برنامجه للسماح لسكان البيوت القصديرية و المواطنين من الطبقة الوسطى بالسكن في منازل تصون كرامتهم و كرامة ابنائهم في جزائر الكرامة و بعد 15 سنة من الانتظار ها هي مفاتيح السكنات تسلم لأصحابها كما سيستفيد لاحقا كل طالبو السكنات المسجلين في هذا البرنامج" يقول السيد تبون.

كما أشار الوزير الى مختلف الصعوبات التي تمت تذليلها لتحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن كل السكنات المسجلة ستنجز و ستسلم الى أصحابها.

وتفقد تبون رفقة وزير الداخلية نموذجا من السكنات التي سلمت للمواطنين بنفس الموقع حيث وقف على كافة المرافق التي تتوفر عليها هذه الأحياء السكنية الجديدة.

وبعد تسلم مفاتيح السكنات عبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم بتمكينهم من ولوج سكناتهم الجديدة "بعد عدة سنوات من الانتظار" منوهين بمجهودات السلطات العمومية و التسهيلات التي قدمت لهم لاستكمال عملية الاستفادة.

وفي هذا الصدد، قال عبد القادر.ب "انتظرت هذا اليوم منذ سنوات و ها أنا أحصل على سكن يأويني و عائلتي بعد معاناة دامت سنين طويلة. اليوم استطيع ان أقول أنني قد حققت حلمي بفضل مجهودات المسؤولين الذين أشكرهم على كل التسهيلات التي قدمت لنا لاستكمال عملية الاستفادة".

من جهتها، صرحت السيدة كريمة.ل: "أنا جد مسرورة لاستلامي مفاتيح سكن انتظرته منذ سنوات و عملت من أجله المستحيل ليسمح لي و لأولادي بتجنب مصاريف الكراء التي أثقلت كاهلنا" شاكرة كذلك السلطات "التي جسدت وعودها لنا".