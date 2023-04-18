توزيع حصة سكنية جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2001-2002 بالعاصمة

الجزائر - قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" يوم الاثنين بتوزيع حصة من السكنات في اطار برنامج "عدل1" تقدر ب 911 وحدة سكنية وهذا على مستوى أولاد فايت بالعاصمة على أن تتواصل عمليات التوزيع الى نهاية يونيو المقبل عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون خلال حفل تسليم قرارات الاستفادة من 911 سكن بصيغة البيع بالايجار بموقع أولاد فايت انه سيتم خلال الاسبوع الجاري توزيع 3000 وحدة على مستوى مواقع كل من عين المالحة و اولاد فايت و الرغاية (العاصمة) و 7000 سكن من ذات الصيغة على المستوى الوطني.

وأكد الوزير خلال الحفل الذي جرى بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ أن 8000 وحدة سكنية اخرى ستوزع خلال شهر مايو المقبل و 22.000 وحدة على مستوى الوطن في شهر يونيو.