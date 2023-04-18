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توزيع حصة سكنية جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2001-2002 بالعاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 12:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 76 مرات

الجزائر - قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  "عدل" يوم الاثنين بتوزيع حصة من السكنات في اطار برنامج "عدل1" تقدر ب  911  وحدة سكنية وهذا على مستوى أولاد فايت بالعاصمة على أن تتواصل عمليات التوزيع  الى نهاية يونيو المقبل عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح وزير السكن و العمران و المدينة  وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد  تبون خلال حفل تسليم قرارات الاستفادة من 911 سكن بصيغة البيع بالايجار بموقع  أولاد فايت انه سيتم خلال الاسبوع الجاري توزيع 3000 وحدة على مستوى مواقع كل  من عين المالحة و اولاد فايت و الرغاية (العاصمة) و 7000 سكن من ذات الصيغة  على المستوى الوطني.

وأكد الوزير خلال الحفل الذي جرى بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور  الدين بدوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ أن 8000 وحدة سكنية اخرى ستوزع خلال  شهر مايو المقبل و 22.000 وحدة على مستوى الوطن في شهر يونيو.

توزيع حصة سكنية جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2001-2002 بالعاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 12:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 76 مرة   شارك

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