الخدمات البنكية عن بعد: 3 اتفاقيات شراكة بين البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي

الجزائر - أمضى البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي اليوم الاحد على ثلاثة اتفاقيات شراكة لتمكين زبائن الصندوق للوصول الى الخدمات البنكية التي يقدمها البنك الوطني الجزائري.

وتركز الاتفاقيات اساسا على انضمام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وكذا كل الصناديق الجهوية التابعة له- والتي يبلغ عددها 67 اضافة الى 420 مكتبا محليا الى نظام قبول الدفع عبر الانترنت عن طريق بطاقة الدفع الالكترونية، بالإضافة الى تقديم لجميع الأعضاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بعد عبر نظام الخدمات الجديد (ب و ج.نيت).

وستسمح هذه الشراكة بالنسبة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من تسويق منتجات التامين الفلاحي والصيد البحري التابعة له عن طريق الانترنت عبر خدمة "الدفع عن بعد" المقدم من طرف البنك الوطني الجزائري.

وتدعم هذه الخدمات من خلال اتفاقية توطين حسابات الصندوق وشبكته التجارية لدى شبكة استغلال البنك الوطني الجزائري.

وتم التوقيع بالأحرف الاولى على هذه الاتفاقيات من طرف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود، والمدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس.

وسيقوم البنك كذلك بتزويد وكالات الصندوق المنتشرة عبر التراب الوطني بمحطات الدفع الالكتروني.

وصرح السيد عبود بهذه المناسبة ان هذه الشراكة النوعية "هي ثمرة مسار طويل من التشاور مع شركائنا في الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وهي تعكس التزاماتنا المتعلقة بتقوية وتنويع الخدمات لصالح الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد الوطني سيما الفلاحين والصيادين والمربين وهذا بإدخال مجمل شبكة صناديق التعاضد الفلاحي إلى قناتنا الجديدة لخدمات الدفع عن بعد عبر الانترنت".

وأضاف أيضا أن المجهودات التي قام بها البنك خلال السنوات الأخيرة تدخل في إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بتحديث الخدمات المالية وتنويع الخدمات البنكية عن بعد من اجل الاستجابة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين.

ومن جهته، عبر السيد بن حبيلس عن أمله فيما يخص الأثر الايجابي المتوقع لهذه الشراكة على الخدمات التأمينية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

وأضاف قائلا: "سيتمكن أكثر من مليون فلاح وصياد ومربي من ربح وقت ومال كثيرين كما ستسمح لنا مختلف الخدمات المبتكرة للبنك الوطني الجزائري من تقليص العديد من العراقيل الإدارية".

وأشار ذات المسؤول إلى أن القطاع الفلاحي سجل خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية وكمية مما يستلزم ضمان مرافقة مالية لهذه الديناميكية.

وبلغ عدد زبائن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي- اول شركة تامين فلاحي في الجزائر- 158.000 زبون ويشغل قرابة 2500 موظف.