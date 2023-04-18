حجز كميات كبيرة من الكحول و اللحوم غير صالحة للاستهلاك

الجزائر- أسفرت عمليات متفرقة للأمن الوطني عبر ولايات الوطن من وضع حد لنشاطات متاجرة غير شرعية بالمشروبات الكحولية بحجز ما يربو عن 5000 قارورة ناهيك عن وضع حد لباعة لحوم حمراء و بيضاء لم تخضع للمراقبة البيطرية قدرت ب 440 كلغ حسبما أكدته اليوم الأحد المديرية العامة للأمن الوطني.

و بلغت كمية المشروبات الكحولية المحجوزة عبر كل من ولاية مستغانم أدرار معسكر غليزان و سوق أهراس زهاء 5705 قارورة من مختلف الأنواع و الأحجام كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية. و تمت هذه العمليات بعد حملة مداهمات قامت بها قوات الشرطة و التي مكنت من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني و الرابع من العمر و حجز مبلغ من المال قدر ب 38600 دج يرجح أنه من عائدات هذه التجارة المخالفة للقانون وفق بيان لذات المصالح.

و في إطار مهام المحافظة على الصحة العامة و حماية المستهلك و على إثر معلومات تتضمن حيازة أحد التجار بولاية المسيلة لكمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير خاضعة لرقابة بيطرية و صحية أكد بيان خلية الاتصال لمديرية الأمن الوطني أنه تمت مداهمة قصابة أحد الخواص حيث أسفرت العملية عن حجز 220 كلغ من أحشاء الأغنام و الأبقار كانت موجهة للاستهلاك بأسواق مدينة سيدي عيسى بذات الولاية.

و أردف المصدر أنه عند إخضاع هذه الأحشاء للمعاينة البيطرية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك و عليه قامت مصالح الشرطة بتوجيه كمية اللحوم الحمراء المحجوزة لمركز الردم التقني قصد إتلافها.

و في نفس السياق تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سطيف من ضبط أحد تجار اللحوم البيضاء في حالة تلبس أثناء محاولته إنزال كمية من الدواجن المذبوحة لمحله من مركبة غير مهيأة لنقل هذا النوع من المواد الاستهلاكية. ووقفت الشرطة -وفق البيان- على عدم مراعاة صاحب السلعة لأدنى شروط النقل و النظافة و عليه تم حجز الكمية التي تقدر ب 220 كلغ من الدجاج المذبوح بالإضافة إلى 16 كلغ من أحشاء الدجاج.