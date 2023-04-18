الاتحادية الوطنية لعمال للنسيج والجلود ترافع من أجل تنظيم اتحاد مهني

وهران- دعا الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال للنسيج والجلود عمار طاجكوت اليوم الأحد بوهران إلى تنظيم اتحاد مهني لتطوير قطاعات النسيج والألبسة والجلود.

وذكر السيد طاجكوت في تصريح صحفي على هامش افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي للنسيج والجلود بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران"إننا ندعو إلى تنظيم اتحاد مهني يجمع كل مؤسسات النسيج والألبسة والجلود لتطوير هذا القطاع الذي يعتبر حيويا".

وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال النسيج والجلود المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين على "أهمية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في شعب النسيج لتنشيط هذا القطاع وللاستجابة إلى احتياجات السوق الوطنية المقدرة ب 500 مليون متر طولي من القماش سنويا و70 مليون قطعة من الأحذية وللرفع من نسبة مساهمة قطاع النسيج في الناتج الداخلي الخام التي تقدر حاليا ب 19ر0 في المائة".

ولتطوير قطاع النسيج يقترح عمار طاجكوت تشجيع الاستثمار في هذه الشعبة ومنح قروض لتوسيع المؤسسات وتمكينها من المرافقة القبلية والبعدية وتكوين اليد العاملة الذي يجب أن تتكيف مع متطلبات السوق وكذا استحداث دور أو مؤسسات للابتكار لتطوير قطاع النسيج في الجزائر ووضع مدارس عليا متخصصة في مجال التكوين في مهن النسيج.

وقد تم برمجة في الطبعة الأولى للصالون الدولي للنسيج والموضة التي تتواصل إلى غاية الثلاثاء القادم سلسلة من المحاضرات من تقديم مختصين حول "الابتكار وإعادة إعطاء ديناميكية لقطاع النسيج" و"الحلول التكنولوجية في شعب النسيج و الجلود والملابس" و"آخر صيحات الموضة" و"فرص الشراكة والتكامل بين الجزائر وتونس في قطاعي النسيج والملابس" و"المؤسسات الناشئة والابتكار في قطاع النسيج والملابس".

وتنظم هذه التظاهرة شركة "صارل سي جي كوم ايفانت" بالتعاون مع غرفة التجارة الصناعة لناحية وهران والاتحادية الوطنية لعمال النسيج والجلود.