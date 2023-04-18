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الطبعة 20 للصالون الدولي للبناء من 23 إلى 27 أبريل بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 02 نيسان/أبريل 2017 17:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 172 مرات

الجزائر- ستقام الطبعة ال20 للصالون الدولي للبناء و مواد  البناء و الأشغال العمومية (باتيماتك 2017) من 23 إلى 27 أبريل  بقصر المعارض  بالصنوبر البحري بالجزائر بمشاركة ما يقارب 1.300 عارض جزائري و اجنبي حسبما  علم لدى المنظمين.

و ستجمع هذه التظاهرة الإقتصادية المنظمة من طرف مؤسسة "باتيماتك أيكسبو" و  الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) صناعيين و منتجين و كذا مهندسين  معماريين و مستثمرين و حاملي المشاريع و كذا ممثلي مؤسسات مالية و خبراء حسب  بيان للمؤسسة المنظمة.

و يقام المعرض "في سياق صعب يتميز ببدء تطبيق استراتيجية جديدة للتنمية  الاقتصادية اين تحتل قطاعات السكن و البناء و المنشآت الكبرى والأشغال  العمومية مكانة هامة" حسب المصدر.

و ستتطرق الندوات و الورشات التي ستقام على هامش المعرض إلى عدة محاور كالبناء  الأمن الصناعي و التكوين في مجال البناء و صناعة الإسمنت و الترويج للمنتوجات  المحلية.

كما سيعمل المنظمون على ابراز المؤسسات الوطنية (خصوصا المؤسسات الصغيرة و  المتوسطة) التي تقترح  منتجات مطابقة لمعايير البناء الدولية و التي توجه  للتصدير ايضا.

و يتمثل الهدف من الصالون في "الإستجابة لطموح السلطات العمومية لبعث فروع  جديدة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات" حسب المدير العام لمؤسسة "باتيماتك  ايكسبو" رؤوف سيتي وفق البيان.

الطبعة 20 للصالون الدولي للبناء من 23 إلى 27 أبريل بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 02 نيسان/أبريل 2017 17:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 172 مرة   شارك

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