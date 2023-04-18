الطبعة 20 للصالون الدولي للبناء من 23 إلى 27 أبريل بالجزائر

الجزائر- ستقام الطبعة ال20 للصالون الدولي للبناء و مواد البناء و الأشغال العمومية (باتيماتك 2017) من 23 إلى 27 أبريل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر بمشاركة ما يقارب 1.300 عارض جزائري و اجنبي حسبما علم لدى المنظمين.

و ستجمع هذه التظاهرة الإقتصادية المنظمة من طرف مؤسسة "باتيماتك أيكسبو" و الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) صناعيين و منتجين و كذا مهندسين معماريين و مستثمرين و حاملي المشاريع و كذا ممثلي مؤسسات مالية و خبراء حسب بيان للمؤسسة المنظمة.

و يقام المعرض "في سياق صعب يتميز ببدء تطبيق استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية اين تحتل قطاعات السكن و البناء و المنشآت الكبرى والأشغال العمومية مكانة هامة" حسب المصدر.

و ستتطرق الندوات و الورشات التي ستقام على هامش المعرض إلى عدة محاور كالبناء الأمن الصناعي و التكوين في مجال البناء و صناعة الإسمنت و الترويج للمنتوجات المحلية.

كما سيعمل المنظمون على ابراز المؤسسات الوطنية (خصوصا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) التي تقترح منتجات مطابقة لمعايير البناء الدولية و التي توجه للتصدير ايضا.

و يتمثل الهدف من الصالون في "الإستجابة لطموح السلطات العمومية لبعث فروع جديدة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات" حسب المدير العام لمؤسسة "باتيماتك ايكسبو" رؤوف سيتي وفق البيان.