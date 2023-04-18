مؤسسة الألبسة ولوازم النوم ستطور شراكتها مع شركات أجنبية

وهران- تعتزم مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التابعة لوزارة الدفاع الوطني تطوير شراكتها مع بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في تكنولوجية النسيج والصناعة النسيجية حسبما استفيد اليوم الأحد بوهران لدى المدير العام لهذه المؤسسة العقيد بلحاج ميلود.

وأوضح العقيد بلحاج في تصريح صحفي -بمناسبة الصالون الدولي الأول للنسيج والموضة الذي افتتح اليوم بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران وتعرض فيه المؤسسة المذكورة منتجاتها- قائلا "لدينا شراكة ونعتزم تطويرها مع شركات سويدية وتشيكية وبرتغالية متخصصة في تكنولوجية النسيج والصناعة النسيجية بكافة تنوعاتها وتركيباتها".

وتهدف هذه الشراكة التي تعتزم المؤسسة تطويرها إلى "الاستجابة إلى احتياجات الجيش الوطني الشعبي الذي يعرف المزيد من التطور... كما يعد من بين الجيوش القليلة في إفريقيا التي تتكفل بكامل احتياجاتها في مجال الملابس ولوازم النوم والتخييم وغيرها" وفق ذات المسؤول.

وبخصوص ولوج منتجات هذه المؤسسة السوق الإفريقية صرح مديرها العام "لقد سبق لمؤسسة الألبسة ولوازم النوم أن صدرت بعض من منتجاتها إلى بعض الدول الإفريقية المجاورة وذلك لتلبية احتياجات جيوشها".

وتتيح الطبعة الأولى للصالون الدولي للنسيج والموضة التي تتواصل إلى غاية الثلاثاء القادم للمهنيين الاطلاع على مختلف المنتجات من أحذية وألبسة وبدلات عسكرية وغيرها وهي مصنعة من طرف مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التي تعد مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري والكائن مقرها بالجزائر العاصمة.

وتكمن المهام الأساسية لهذه المؤسسة التي تعمل تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني في تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي في مجال الملابس والأحذية والتأثيث ولوازم النوم وبخبرتها التي تتجاوز الثلاثين سنة عرفت منذ نشأتها عدة مراحل من التطور المستمر حسبما ذكره العقيد بلحاج ميلود.

وكانت كل مرحلة من التطور نتيجة ثمار الجهود المبذولة من أجل تنويع المنتجات وتقديم أحسن جودة واحترام آجال التسليم والقدرة على إدخال أحدث التكنولوجيات من أجل تطور متواصل .

وأشار نفس المصدر الى أن "هذا التطور قد تحقق بفضل توجيهات وتعليمات القيادة العسكرية وبالأخص نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي يسهر على تطوير الصناعات العسكرية من أجل الرقي إلى درجة عالية من الاندماج وتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي بمنتوج من صنع جزائري 100 بالمائة".

للتذكير يعرف الصالون الدولي للنسيج والموضة المنظم من قبل شركة "صارل سي جي كوم ايفانت" بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران والاتحادية الوطنية لعمال النسيج والجلود المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مشاركة 120 عارضا منهم زهاء 40 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة و80 أجنبية.