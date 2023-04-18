رخص الإستيراد: فتح حصص كمية لسنة 2017

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم السبت فتح حصص كمية للمنتوجات و البضائع برسم رخص الإستيراد لسنة 2017 و التي تشمل 21 منتوجا.

و جاء في بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة أنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع يفتح ابتداءا من 01 أبريل 2017 على الساعة 08سا00 إلى غاية 15 أبريل 2017 على 17سا00 حصص كمية لاستيراد المنتوجات.

و تتضمن القائمة 21 صنفا من المنتوجات الصناعية و الفلاحية.

فبالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية و السيارات الموجهة لاعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية (خمسة عشر) و المجموعات الموجهة لصناعة التركيب و المركبات الخاصة و الأليات (شاحنات سيارات الاسعاف الأليات).

و تتضمن القائمة أيضا حديد البناء و الأسلاك الحديدية و الخشب و كذا الخزف.

أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية و الفلاحية المحولة تتضمن القائمة لحم البقر (الطازج و المجمد) و الأجبان و الليمون الطازج و التفاح و الموز و الشعير و الثوم و الذرى و زيت السوجا و المركز المعدني الفيتاميني و البوليفوسفات و معجون الطماطم المضاعف التركيز حسب المصدر ذاته.

هذا و أوضحت الوزارة أن قائمة حصص المنتوجات و البضائع "يمكن أن توسع إلى منتوجات و حصص أخرى في الوقت المناسب و بنفس الأشكال السابقة".

و جاء في البيان أن كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة و ذلك بإيداع الملف كاملا والمتكون من استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف يتم تحميله من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة www.commerce.gov.dzو نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة

التعريف الجبائي و نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج و كميته و قيمته و بلده المنشأ وطريقة الدفع و كذا مستخرج الجدول الضريبي مصفى و شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.