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رخص الإستيراد: فتح حصص كمية لسنة 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 02 نيسان/أبريل 2017 08:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 136 مرات

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم السبت فتح حصص كمية  للمنتوجات و البضائع برسم رخص الإستيراد لسنة 2017  و التي تشمل 21 منتوجا.

و جاء في بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة أنه طبقا لأحكام  المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد  أو التصدير للمنتوجات أو البضائع يفتح ابتداءا من 01 أبريل 2017 على الساعة  08سا00 إلى غاية 15 أبريل 2017 على 17سا00 حصص كمية لاستيراد المنتوجات.

و تتضمن القائمة 21 صنفا من المنتوجات الصناعية و الفلاحية.

فبالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية و السيارات الموجهة  لاعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية  (خمسة عشر) و المجموعات الموجهة لصناعة التركيب و المركبات الخاصة و الأليات  (شاحنات  سيارات الاسعاف  الأليات).

و تتضمن القائمة أيضا حديد البناء و الأسلاك الحديدية و الخشب و كذا الخزف.

أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية و الفلاحية المحولة تتضمن القائمة لحم البقر  (الطازج و المجمد) و الأجبان و الليمون الطازج و التفاح و الموز و الشعير و  الثوم و الذرى و زيت السوجا و المركز المعدني الفيتاميني و البوليفوسفات و  معجون الطماطم المضاعف التركيز  حسب المصدر ذاته.

هذا و أوضحت الوزارة أن قائمة حصص المنتوجات و البضائع "يمكن أن توسع إلى  منتوجات و حصص أخرى في الوقت المناسب و بنفس الأشكال السابقة".

و جاء في البيان أن كل متعامل اقتصادي  شخص طبيعي أو معنوي  يستوفي الشروط  المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول  يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد  منتوج أو بضاعة  الخاضعة للحصة المفتوحة  و ذلك بإيداع الملف كاملا والمتكون  من استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف يتم تحميله من الموقع الالكتروني  لوزارة التجارة www.commerce.gov.dzو نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة

التعريف الجبائي و نسخة عن الفاتورة الشكلية  تحدد المنتوج و كميته و قيمته و  بلده المنشأ وطريقة الدفع و كذا مستخرج الجدول الضريبي مصفى و شهادة تحيين  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني  للتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.

رخص الإستيراد: فتح حصص كمية لسنة 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 02 نيسان/أبريل 2017 08:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 136 مرة   شارك

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