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لجنة التحقيق تؤكد تطبيق مصنع طحكوت لإنتاج السيارات لدفتر الشروط

  أدرج يـوم : الأحد, 02 نيسان/أبريل 2017 08:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرات

الوادي  - أكد الوزير الأول  عبد المالك سلال  يوم السبت  من ولاية الوادي أن مصنع طحكوت لإنتاج السيارات "يطبق دفتر الشروط كما ينبغي"   معلنا عن قرار جديد ينص على وجوب انتقال مصنعي السيارات الوطنيين الى تصدير  ثلث منتوجهم إلى الخارج في السنة الرابعة من دخولهم هذا الميدان.

وفي كلمة له خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته الى ولاية  الوادي  قال السيد سلال أن "لجنة التحقيق التي تم ايفادها مؤخرا إلى مصنع  طحكوت لإنتاج السيارات (علامة هيونداي)  أفضت إلى التأكد من احترامه لدفتر  الشروط الخاص بالاستثمار في هذا المجال".

وفي هذا الإطار  أكد الوزير الأول أن صناعة السيارات تتطلب الانتقال التدريجي  مع البدء بصناعة قطع الغيار وأجزاء من السيارات قبل الانتقال الى مراحل "أكثر  تعقيدا" في الإنتاج.

وبالمقابل  أوضح السيد سلال أنه "سيتم مستقبلا تطبيق اجراء جديد ينص على  الزام مصنعي السيارات بتصدير ثلث منتوجهم إلى الخارج في السنة الرابعة من  نشاطهم".

وطمأن السيد سلال في هذا السياق بأن الجزائر "تسير وفق نموذج اقتصادي واضح ما  فتئ يتطور أكثر فأكثر".

لجنة التحقيق تؤكد تطبيق مصنع طحكوت لإنتاج السيارات لدفتر الشروط
  أدرج يـوم : الأحد, 02 نيسان/أبريل 2017 08:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرة   شارك

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