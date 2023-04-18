ضرورة ترقية الإستثمار في السياحة للمساهمة في تطوير الوضع الإقتصادي للبلاد

الوادي - شدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بولاية الوادي على أهمية ترقية الإستثمار في السياحة للمساهمة في تطوير الوضع الإقتصادي للبلاد .

وأكد السيد سلال خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته التفقدية لهذه الولاية أنه يتعين العمل على ترقية فرص الإستثمار في قطاع السياحة باعتبارها موردا تنمويا واعدا يراهن عليه في المساهمة في تطوير الوضع الإقتصادي للبلاد .

مشاريع السياحة لها انعكاسات إيجابية على الوضع الإقتصادي سيما في ظل الأزمة المالية "الصعبة" (عبد المالك سلال)

وأوضح الوزير الأول في ذات السياق أن مشاريع السياحة لها انعكاسات إيجابية على الوضع الإقتصادي سيما في ظل الأزمة المالية "الصعبة" التي تمر بها البلاد مما يتعين -كما صرح- مواجهة هذه الوضعية من خلال اعتماد توجه لتطور إقتصادي كفيل بإنعاش التنمية المحلية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني.

وفي ذات الشأن أكد السيد عبد المالك سلال وفي معرض رده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني أنه سيتم التكفل بملف ازدواجية عدة طرقات وطنية تربط بين ولاية الوادي والولايات المجاورة لتعزيز شبكة الطرقات بالمنطقة باعتبارها منشآت قاعدية تؤدي دورا محوريا في مجال تفعيل التنمية المحلية.

وفيما يخص الكهرباء والمسالك الفلاحية أفاد الوزير الأول بأنه سيتم وضع برنامج للتكفل بهذه المسائل الملحة بالنسبة للفلاحين .

وذكر الوزير الأول بأن الوزارة الأولى تراهن على ولايات الجنوب سيما منها ولاية الوادي لتغطية حاجيات السوق الوطنية خاصة فيما تعلق منه بالمنتجات الفلاحية مشيرا في هذا الصدد الى أن الدولة وضعت إستراتيجية لتشجيع الإستثمار سيما في قطاعي الفلاحة والسياحة .

وبالمناسبة أكد السيد عبد المالك سلال في هذا اللقاء أيضا أن الولايات المنتدبة سوف تلعب دورا كاملا غير منقوص خصوصا ما تعلق منه بجانب التسيير المالي والإداري.

وقد قام الوزير الأول -الذي كان مرفوقا بوفد وزاري- خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الوادي ودامت يوما واحدا بتفقد وتدشين عدة مشاريع وهياكل تابعة لقطاعات الفلاحة والسكن والصحة والنقل والتعليم والتكوين المهنيين والسياحة والشباب والرياضة .