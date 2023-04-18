ترقية السياحة : الوزير الأول يدشن بالوادي المركب السياحي الصحراوي "الغزال الذهبي"

الوادي - دشن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت المركب السياحي الصحراوي " الغزال الذهبي" (542 سرير) مدرج في إطار تدعيم الإستثمار في مجال السياحة.

وتقع هذه المنشأة السياحية التي تطلبت مبلغا ماليا بقيمة 10 ملايير دج بالمدخل الغربي لمدينة الوادي على مستوى الطريق الرابط بين الوادي ورقلة وهو مشروع سياحي تابع لأحد المستثمرين الخواص ويتربع على مساحة إجمالية قوامها 160 هكتار.

ويتوفر هذا الهيكل السياحي على عديد المرافق من ضمنها فندق (87 غرفة ) و 72 بانغالو و 52 خيمة مجهزة بأحدث الوسائل و14 سكنا يتوفر على كافة شروط الراحة ومقر للعمال (384 غرفة ) ومساحة لرياضة "الغولف" بمساحة 100 هكتار وحمام صونا ومتحف ومسابح ومطاعم حسب البطاقة التقنية للمشروع.

وأنجز هذا المشروع السياحي بمواصفات عالمية ويوفر 393 منصب شغل مع استفادة العمال من التكوين الداخلي حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول.

وبالمناسبة دعا السيد عبد المالك سلال في هذه المحطة الأخيرة من زيارته إلى ولاية الوادي إلى المضي قدما في الاستثمار في قطاع السياحة وترقيته مؤكدا في ذات السياق بأن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي واعد وهو يندرج في إطار إستراتيجية توفير بدائل اقتصادية وتنموية خارج قطاع المحروقات.

وكان الوزير الأول بمعية وفد وزاري قد دشن وعاين سلسلة من المشاريع والمنشآت الإجتماعية - الإقتصادية تابعة لقطاعات الفلاحة والصحة والشباب والرياضة والنقل والسكن والتكوين والتعليم المهنيين والسياحة.

وستتوج زيارة عمل السيد عبد المالك سلال إلى هذه الولاية الحدودية التي دامت يوما واحدا بعقد لقاء مع المجتمع المدني بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بعاصمة الولاية .