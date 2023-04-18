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جمعية منتجي النفط الأفارقة : دعم مسار استقرار الاسواق النفطية

  أدرج يـوم : السبت, 01 نيسان/أبريل 2017 10:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 173 مرات

الجزائر - اختتمت مساء يوم الجمعة  بأبيجان (ساحل العاج) أشغال الدورة العادية ال 34 لمجلس وزراء  جمعية منتجي  النفط  الافارقة التي شارك فيها وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، حسب ما أكدته وزارة  الطاقة. 

وأضاف ذات المصدر أنه علاوة على الملفات المتعلقة بالسير العام للهيئات و القرار القاضي بتسريع أجندة اصلاح الجمعية  درس مجلس الوزراء تطور  الأسواق النفطية و قدم دعمه لمسار استقرار أسواق النفط الذي دعا اليه اتفاق  الجزائر في 28 سبتمبر 2016  و أكده اتفاق فيينا في 30 نوفمبر 2016  و تجسد  بالتوقيع على اعلان التعاون بين منظمة أوبيك و دول خارج  أوبيك في 10 ديسمبر  2016. 

وعلى صعيد أخر  أوصى وزراء الجمعية بتسريع تنويع اقتصادات الدول الافريقية  وتبني ديناميكية الانتقال الطاقوي.

و دعا الوزراء الى ترقية الكفاءات المحلية و الحوكمة و الى اقامة سوق افريقية  للنفط الخام و المواد النفطية. 

كما وافق الوزراء على تغيير تسمية جمعية منتجي النفط الأفارقة الى منظمة  منتجي النفط الأفارقة. 

و تضم الجمعية التي انشئت سنة 1987 ومقرها برازافيل (جمهورية الكونغو)   18  دولة افريقية منتجة للنفط و هي الجزائر و انغولا و البنين و الكاميرون  و الكونغو و الكونغو الديمقراطية و كوت ديفوار و مصر و الغابون و غانا و  غينيا الاستوائية و ليبيا و النيجر ونيجيريا و موريتانيا وجنوب افريقيا و  السودان و التشاد. 

و تهدف هذه المنظمة الى ترقية المبادرات المشتركة في مجال سياسة و استراتيجية  التسيير في جميع مجالات الصناعة النفطية قصد تمكين الدول الاعضاء من الاستفادة  من نشاطات استغلال النفط. 

جمعية منتجي النفط الأفارقة : دعم مسار استقرار الاسواق النفطية
  أدرج يـوم : السبت, 01 نيسان/أبريل 2017 10:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 173 مرة   شارك

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