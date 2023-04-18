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اجراءات ترشيد الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 آذار/مارس 2017 20:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 272 مرات

الجزائر - أكد وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة  بالنيابة عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر  لدى استقباله رئيس بعثة  الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون أورورك ان الاجراءات التي تطبقها الجزائر  للتحكم في الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين وفق بيان  للوزارة.

واوضح السيد تبون خلال اللقاء ان هذه الاجراءات ترمي الى ترشيد فاتورة  الاستيراد وحماية المنتوج الوطني و المستهلك مجددا التزام الجزائر بتنفيذ  الاتفاقيات الاستراتيجية التي تربط الجزائر بالاتحاد الاوروبي.

كما رحب الوزير -يضيف البيان- بالعمل المشترك بين الجانبين في تجسيد مشاريع  استثمارية مشتركة تنتج ما يستورد مما يعود بالمنفعة على الطرفين.

وخلال اللقاء نوه الطرفان بمستوى العلاقات القائمة بين الجزائر و الاتحاد  الاوروبي في مختلف المجالات.

من جهته ابدى رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر "تفهمه التام للإجراءات  المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية فيما يخص نظام رخص الاستيراد و الحصص  التعريفية مع الاتحاد الاوروبي علما ان الاجراءات المتخذة لم تمس بتاتا  الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الاوروبي في مجال المبادلات التجارية" وفق بيان  الوزارة.

اجراءات ترشيد الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 آذار/مارس 2017 20:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 272 مرة   شارك

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