حجز أزيد من 50 مليون دج من البضائع في حاويات بميناء الجزائر شهر مارس

الجزائر - حجزت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر التجاري خلال شهر مارس الجاري اربعة حاويات تحتوي على بضائع مختلفة مستوردة من طرف اربعة مستوردين حسبما افاد به يوم الخميس بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء.

وتتمثل هذه البضائع في 10.460 وحدة من الهواتف النقالة منها 6.160 وحدة غير مصرح بها والباقي (4.300 وحدة) بدون ترخيص من المصالح المختصة.

و يتعلق الامر كذلك بحجز 139.056 وحدة سكاكين صغيرة ومتوسطة الحجم منها 23.256 من نوع كرونداري (cran d'arrêt) غير مصرح بها ومحظورة اضافة الى 430 وحدة مطرقة او دبوس "هراوت" (matraque) مزودة بنظام اضاءة و 51.000 وحدة حامل مفاتيح مزودة بأشعة تحت البنفسجية (laser) و 70.832 وحدة من العطور و 140 جهاز كهربائي لحلق اللحي.

كما تم حجز 73.320 وحدة جوارب تحمل علامات مختلفة على اساس انها مقلدة اضافة الى 15 ميزان طبي كبير ودراجتان كهربائيتان وبضائع اخرى مختلفة.

وبحسب ذات المصدر تم تحرير ملفات منازعاتية بشان هذه المخالفات من اجل احالتها امام المحكمة الاقليمية المختصة للفصل بها طبقا للقانون وللمطالبة بمصادرة هذه البضائع وغرامة مالية بقيمتها في السوق الداخلية اي بمبلغ يفوق 5 ملايير سنتيم.

وفي نفس الاطار -يضيف ذات المصدر- حجزت مصالح الجمارك بفرقة فحص المسافرين- على مستوى المحطة البحرية بالجزائر- قطع غيار مستعمل منها 33 محرك سيارات من مختلف الاحجام و 340 خرطوشة سجائر محلية من نوع مالبورو موجهة للتصدير وأربعة مناظير ميدان بالإضافة الى بضائع أخرى مختلفة.