مستغانم - أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر يوم الخميس بمستغانم أن قانون الجمارك الجديد "عزز" حماية الجمركي في ممارسة نشاطه اليومي سواء على مستوى الميناء أو الحدود البرية والجوية.

وأبرز السيد بن طاهر في لقاءه مع المتعاملين الاقتصاديين بحضور اطارات القطاع في اطار زيارته الى الولاية أن "قانون الجمارك الجديد الذي صدر مؤخرا يحمل اجراءات جديدة وتسهيلات لفائدة الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية وعزز حماية الجمركي في ممارسة نشاطه اليومي سواء على مستوى الميناء أو الحدود البرية والجوية".

"قانون الجمارك الجديد جاء بتدابير في صالح الاقتصاد الوطني وأعطى امكانيات لادارة الجمارك في الجانب القانوني لممارسة نشاطها في أحسن الظروف", يشير نفس المسؤول.

وأعلن المدير العام للجمارك عن الشروع الأسبوع القادم في لقاءات جهوية لفائدة أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين للتعريف بقانون الجمارك الجديد وأهم التدابير الجديدة التي جاء بها في صالح المؤسسة الجزائرية.

وأضاف من جهة أخرى أنه "سيتم الشروع في اعادة النظر في التنظيم الهيكلي لادارة الجمارك على المستوى المركزي والجهوي وجعله أكثر ملائمة مع متطلبات عصرنة الادارة والتكفل باحتياجات النموذج الاقتصادي الذي صادقت علية السلطات العمومية".

كما يجري أيضا العمل على "وضع نظام معلوماتي جديد لمحاربة البيروقراطية ومرافقة المؤسسات الجزائرية وحماية الاقتصاد الوطني وكذا انشاء منتدى شراكة بين الجمارك والمؤسسات على المستوى الجهوي والمركزي", وفق نفس المسئول.

وأبرز السيد بن طاهر أن "إدارة الجمارك مطالبة اليوم أكثر من وقت مضى أن تسير نحو العصرنة لمرافقة المؤسسة الجزائرية ومطالبة أيضا بإعادة النظر في الميكانيزمات والاجراءات التسهيلية لتقليص الوقت على مستوى الموانئ واعطاء فرصة للمؤسسة الجزائرية لتكون لها قدرة تنافسية".

ودعا المدير العام للجمارك الى "اليقظة وتبني نمط جديد في عمليات المراقبة حتى لاتكون ادارة الجمارك عائقا للاقتصاد الوطني وإنما مؤسسة فعالة في حماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وحماية الحدود بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة الجزائرية من درك وطني وشرطة وحرس الحدود والجيش الوطني الشعبي".

وخلال زيارته للمحطة البحرية للمسافرين لمستغانم أكد السيد بن طاهر أنه سيتم الشروع مع موسم الاصطياف القادم في وضع فرق للشرطة والجمارك على مستوى البواخر لاتمام الاجراءات الادارية الخاصة بالمسافرين.

كما دعا الى ضرورة الترويج على شبكة الأنترنت لخدمة ملأ سندات العبور الالكتروني للسيارات لدى الجمارك وذلك بهدف تسهيل الاجراءات على المسافرين خصوصا المقيمين بالخارج.

وشدد لدى تدشينه المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك التي تغطي مستغانم وغليزان على ضرورة رفع نسبة التأطير من 7 الى 12 بالمائة وكذا تكوين الأعوان خصوصا في تقنيات استقبال المسافرين.

ومن جهة ثانية أشرف المدير العام للجمارك على تدشين سكنات وظيفية لفائدة أعوان ذات المصالح.