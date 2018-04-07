تيبازة الشعراء: الفنان العالمي مايكل لانسدال نجم الطبعة الخامسة

مقعد على كرسي متحرك وسط ركح المسرح الروماني استوحى مايكل لانسدال صاحب ال86 ربيعا من جمال و روح المدينة الرومانية بتيبازة فأطلق بصوت منخفض عنانه للشعر و الابداع بعدما تأثر بجمال الموقع "ذاكرة آلاف السنين"، كما وصفه.

تقدمه في السن لم يمنع أحد عمالقة الفن الرابع و السابع في العالم من روح الدعابة وسط تصفيقات الجمهور الذي تفاعل بقوة مع إلقائه الخافت لوصلات شعرية لفيكتور هيجو و الشاعرة جورج ساند و جون ماري بالت رافقه في ذلك عازفون على آلات القنبري و الكامنجا.

وفي تعليق له بعد أدائه لنص نثري لصاحبه جون ماري بالت بعنوان "الشاف انديان" (أو "الحاكم الهندي") رافع مايكل لانسدال من أجل حماية الطبيعة و التوازن البيئي مبديا انزعاجه من خطر العصرنة الذي جسده الرجل الأبيض في أمريكا و ما وقع للهنود و الطبيعة معا.

رسالة قال أنها موجهة للإنسانية التي يتطلب منها معرفة حدودها و تشخيصها من أجل وضع حد للمساس بالمحيط في صورة درامية تحق على ضرورة المصالحة بين الإنسان والطبيعة.

وكانت بداية التظاهرة بوصلات شعرية ألقتها الشاعرة فوزية دحمون باللغتين العربية و الفرنسية تغنت من خلالهم بالثقافة و الذاكرة و الحب والأم كرمز للحنان و التضحية.

كما لم تخلو "تيبازة الشعراء" في طبعة 2018 من الشعر الملحون الذي أبدعت الشاعرة فوزية لعراضي في أدائه حين سافرت بالجمهور في رحلة الفنتزاريا والنخوة و الكرم و الجود قبل أن تعيده (الجمهور) إلى الماضي بقصيدة باللغة الفرنسية تروي حوار بين أم و ابنها بعنوان "كان في عمري 20 سنة" ما أثار إعجاب ومتعة الجمهور بقوة.

للإشارة، يتواجد الفنان العالمي الذي لعب دور رئيسي رفقة الممثل روبار دينيرو في فيلم "رونان" في جولة فنية بدعوة من المعهد الفرنسي بالجزائر منذ الفاتح أبريل الجاري كل بقسنطينة و عنابة و الجزائر العاصمة و المدية و تيبازة قبل أن تختتم الجولة بمدينة تلمسان.

كما أنه تندرج هذه التظاهرة التي ينظمها سنويا المعهد الفرنسي بالجزائر بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي في إطار التبادل الثقافي بين البلدين شعراء من الضفتين.