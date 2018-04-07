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أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تميز النشاط الثقافي للأسبوع المنصرم  بمشاركة الجزائر كضيف شرف في الدورة ال34 من معرض تونس الدولي للكتاب وتألق السينما الجزائرية في فعاليات المهرجان الدولي الحادي عشر للفيلم الأمازيغي الى جانب بتنظيم العديد من الفعاليات في الموسيقى والمسرح والصورة الفوتوغرافية. 

-فاز المخرجان الجزائريان أرزقي مترف و نور الدين قبايلي أمسية الجمعة بأغادير (المغرب) بالجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي والفيلم القصير خلال فعاليات المهرجان الدولي الحادي عشر للفيلم الأمازيغي. 

تشارك الجزائر في فعاليات الطبعة ال34 من معرض تونس الدولي للكتاب الذي اختار الجزائر ضيف شرف هذه الدورة التي افتتحت امس الجمعة .

- أحيت فرقة "العاشقين" الفلسطينية السبت الماضي بالجزائر العاصمة حفلا غنائيا بمناسبة احياء "يوم الأرض".

- افتتحت الأحد الماضي بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة الطبعة السادسة للمعرض الدولي "صورة .. امرأة" بتقديم أعمال 43 مصورا من الجزائر وخارجها.

- نظم المسرح الجهوي "أحمد بن بوزيد" لولاية الجلفة الأحد الماضي لقاءا تشاركيا مع مختلف الفاعلين في الفن الرابع بهدف الرقي بالمسرح الجهوي وهذا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح المصادف لــ27 مارس من كل عام.

- أحيت الأحد الماضي فرقة "العاشقين" الفلسطينية حفلا بولاية مستغانم بمناسبة "يوم الأرض".

- افتتح الأحد الماضي بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة معرض للصور الفوتوغرافية يضم أزيد من ثلاثين لوحة للفنان التشكيلي والمصور حسان شرفي.

- افتتح الاثنين الماضي بدار الثقافة "علي زعموم" بمدينة البويرة الطبعة الأولى للصالون الوطني للشريط المرسوم بمشاركة عدة ولايات.

- افتتحت الاثنين الماضي بالجزائر العاصمة ندوة وطنية حول تطوير السياحة الثقافية وترقيتها من تنظيم وزارتي الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية. 

- انطلقت الثلاثاء الماضي ببلدية المعمورة (سعيدة) فعاليات اللقاء الوطني حول موضوع "الجدارية الجماعية للمعمورة .. 45 سنة من بعد" التي يعود تاريخ إنجازها إلى عام 1973 بحضور فنانين شاركوا في انجاز هذا العمل الفني.  

- افتتحت أمس الجمعة بمستغانم الطبعة الأولى للتظاهرة الفنية "الربيع الأكاديمي لشباب الموسيقى الأندلسية" بحضور العديد من الجمعيات الموسيقية الأندلسية.

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أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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