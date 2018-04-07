السينما الجزائرية تحصد العديد من الجوائز بالمهرجان الدولي للفيلم الامازيغي بأغادير 

وعرفت فعاليات اختتام المهرجان تتويج المخرج، الصحفي و الكاتب أرزقي مترف بالجائزة الكبرى لأحسن وثائقي عن فيلمه "يوم تحت الشمس" (2018) الذي اتخذ من الهجرة نحو فرنسا موضوعا له، بينما حاز المخرج نور الدين قبايلي جائزة أحسن فيلم قصير عن "séquence une...." الذي يشيد ببطولات الصحفيين الذين لاقوا حتفهم في بؤر النزاع حول العالم.

وفي نفس السياق، قررت لجنة التحكيم منح تنويه خاص لكل من عصام تعشيت عن فيلمه القصير "هيومن" وعمر بلقاسمي عن "الموجة" الذي توج مؤخرا في مهرجان الفيلم الامازيغي بتيزي وزو.