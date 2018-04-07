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السينما الجزائرية تحصد العديد من الجوائز بالمهرجان الدولي للفيلم الامازيغي بأغادير 

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
السينما الجزائرية تحصد العديد من الجوائز بالمهرجان الدولي للفيلم الامازيغي بأغادير 

الجزائر - فاز المخرجان الجزائريان أرزقي مترف ونور الدين قبايلي أمسية الجمعة بأغادير (المغرب) بالجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي والفيلم القصير خلال فعاليات المهرجان الدولي الحادي عشر للفيلم الأمازيغي، حسبما أعلن المنظمون عبر صفحة الفايسبوك.

وعرفت فعاليات اختتام المهرجان تتويج المخرج، الصحفي و الكاتب أرزقي مترف بالجائزة الكبرى لأحسن وثائقي عن فيلمه "يوم تحت الشمس" (2018) الذي اتخذ من  الهجرة نحو فرنسا موضوعا له، بينما حاز المخرج نور الدين قبايلي جائزة أحسن فيلم قصير عن "séquence une...." الذي يشيد ببطولات الصحفيين الذين لاقوا حتفهم في بؤر النزاع حول العالم.

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وفي نفس السياق، قررت لجنة التحكيم منح تنويه خاص لكل من عصام تعشيت عن فيلمه القصير "هيومن" وعمر بلقاسمي عن "الموجة" الذي توج مؤخرا في مهرجان الفيلم الامازيغي بتيزي وزو.

 

 

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السينما الجزائرية تحصد العديد من الجوائز بالمهرجان الدولي للفيلم الامازيغي بأغادير 
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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