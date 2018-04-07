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مستغانم: انطلاق تظاهرة الربيع الأكاديمي لشباب الموسيقى الأندلسية في طبعتها الأولى

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات

مستغانم - انطلقت مساء أمس الجمعة بمستغانم فعاليات التظاهرة الثقافية "الربيع الأكاديمي لشباب الموسيقى الأندلسية" في طبعتها الأولى بمبادرة من الجمعية الثقافية "ابن باجة".

وأقيم حفل افتتاح هذه التظاهرة الفنية التي تتواصل إلى غاية 27 أبريل الجاري بقاعة "ريما" بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" وتم خلاله تقديم وصلات أندلسية لجوق جمعية "النهضة" من ولاية وهران وجوق جمعية "ابن باجة" من مستغانم.

كما انطلقت ب"جنة العارف" بوادي الحدائق ببلدية صيادة فعاليات البرنامج التكويني لهذه التظاهرة ويخص العزف على آلات الكويترة والعود والكمان بتأطير من أساتذة وعازفين متخصصين في هذا المجال من بينهم فيصل بن كريزي وعبد القادر بن جلول وحسين بن عليوة.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة جزء نظري من خلال المحاضرات التي سيقدمها الدكتور عبد الغني فريحة والأستاذ عبد القادر بن دعماش وفيصل بن كريزي حول الموسيقى الأندلسية ومختلف مدارسها في الجزائر وجزء تكويني وتطبيقي من خلال الورشات الثلاثة والسهرات الموسيقية التي ستحييها جمعيات من وهران وقسنطينة وبجاية ومستغانم ومن اليكانت (إسبانيا).

وتهدف هذه التظاهرة التي تأتي بمناسبة مرور سنة على وفاة الفنان الراحل عميد  الأغنية الأندلسية بمستغانم "الحاج مولاي أحمد بن كريزي" إلى تشجيع وتكوين الشباب في مجال الأغنية والموسيقى الأندلسية ودعم الجمعيات الثقافية والاحتكاك فيما بينها والحفاظ على الموروث الأندلسي الجزائري ونقله للجيل الجديد كما أشير إليه.

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مستغانم: انطلاق تظاهرة الربيع الأكاديمي لشباب الموسيقى الأندلسية في طبعتها الأولى
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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