القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي ال34 للكتاب

  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 12:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي ال34 للكتاب

الجزائر - تحل الجزائر ضيف شرف على الدورة ال34 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي تعقد فعالياتها بالعاصمة تونس من 6 إلى 15 أبريل الجاري، وفقا لبيان لوزارة الثقافة. 

وسيحضر فعاليات هذا المعرض الذي سيترأس الوفد الجزائري فيه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، ما يزيد عن الثمانين ناشر بالإضافة لروائيين وشعراء وكتاب وأكاديميين ونقاد من مختلف مناطق الجزائر.

ومن بين المشاركين في هذه التظاهرة -التي تعقد تحت شعار "نقرأ لنعيش مرتين"- الأكاديمية من جامعة تيزي وزو آمنة بلعلى التي ستقدم مداخلة حول تحولات النص الجزائري الجديد والمدير  العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين الذي سيحاضر حول الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين والمبدعين في الجزائر.

إقرأ أيضا: معرض تونس للكتاب: اختيار الجزائر ضيف شرف الدورة ال 34 تأكيد للتفاعل الثقافي العريق بين البلدين

وسيلقي من جهته الأكاديمي والأديب والمترجم السعيد بوطاجين كلمة حول مراهنات القصة القصيرة في حين سيتكلم الأديب والقاص جمال فوغالي عن آليات النشر وآفاق دعم الكتاب  في الجزائر. 

وستحضر أيضا فعاليات هذه التظاهرة عدد من الهيئات الوطنية كالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمجلس الإسلامي الأعلى بالإضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية والمركز الوطني  للبحث في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ. 

ويشارك في معرض تونس الدولي ال34 للكتاب 775 دار نشر من 32 بلدا بحضور كتاب وأدباء من عدد من البلدان العربية على غرار الروائي الفلسطيني ربعي المدهون والناقد العراقي عبد الله ابراهيم والكاتبة المصرية فاطمة نعوت وفقا للصحافة التونسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي ال34 للكتاب
  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 12:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.05

حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة خمسة اشخاص واصابة 287 اخرين خلال اسبوع   

18.04.05

بوحجة يتحادث مع نظيره المصري بالقاهرة 

18.04.05

اليوم السابع من "مسيرة العودة": إصرار فلسطيني على العودة الى الارض 

18.04.05

الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي ال34 للكتاب

18.04.05

تدمير مخبأ للإرهابيين بسكيكدة

18.04.05

الأزمة بالكركرات: الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.04.02

محاربة الدولة الجزائرية لدعاة التقسيم الطائفي لا علاقة له بمحاربة الرأي المخالف

18.04.02

بن غبريت تعلن عن سلسلة من اللقاءات مع نقابات القطاع خلال الأسبوع الجاري

18.04.02

الجزائر "شريك استراتيجي بالغ الأهمية"

18.04.02

موسم حج 2018 : تقليص مدة مكوث الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة إلى نحو 34  يوما 

18.04.02

الرئيس بوتفليقة يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر

18.04.02

رئيس الحكومة الاسبانية يقوم بزيارة الى الجزائر الثلاثاء