تنظيم معرض "الرسم الجزائري في تنوعه" بباريس قريبا

الجزائر - سيتم تنظيم معرض جماعي يضم أعمال مجموعة من الرسامين الجزائريين من 14 إلى 22 أبريل بأروقة "رمال الفن" بباريس، حسب ما علم لدى المنظم إلياس خليفاتي.

وسيتم خلال هذا المعرض المنظم من طرف إلياس خليفاتي، مدير أروقة "الياسمين" عرض مجموعة من أعمال الفنانين الجزائريين مثل كنزة بورنان وزهرة حشيد سلة وحسيبة حفيظ ونور الدين فروخي.

كما يرتقب خلال هذا المعرض الذي يندرج في إطار المبادلات مع الاروقة الأوروبية عرض أعمال الرسامين مصطفى عدنان و مصطفى نجاعي واسماعيل دبلاجي والهاشمي عامر إضافة إلى عدلان جفال.

وكانت أروقة "الياسمين" قد نظمت شهر نوفمبر الفارط معرضا لنفس الاعمال بإسبانيا بالإضافة إلى معرض آخر بالجزائر حيث عرضت فيه اعمالا لفنانين جزائريين مقيمين بفرنسا منهم أوزرا تانيم (أنوار العاطفة).