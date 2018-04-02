سياحة ثقافية: أرضية عمل مشتركة بين قطاعي الثقافة والسياحة

الجزائر - دعا وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، اليوم الاثنين بالجزائر إلى وضع أرضية عمل مشتركة بين قطاعه ووزارة السياحة والصناعة التقليدية من أجل ترقية السياحة الثقافية بالجزائر.

وأكد الوزير -في ندوة وطنية حول تطوير السياحة الثقافية وترقيتها تحت عنوان "السياحة الثقافية، شراكة مستدامة في خدمة وجهة الجزائر"- على ضرورة أن تقوم هذه الأرضية على "التنسيق والتواصل الدائمين" بين المتعاملين في كلا الوزارتين وكذا قطاع الجماعات المحلية.

وشدد ميهوبي على أهمية "توظيف قدرات" قطاعي الثقافة والسياحة لتحسين أساليب الترويج للسياحة الثقافية وكذا ادراج البعد الثقافي للسياحة في منظومة تكوين الطاقات البشرية المؤهلة للعمل في المؤسسات السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

واعتبر الوزير أن ترقية وجهة الجزائر السياحية هو "مسعى ثقافي اقتصادي" يقوم أساسا على "احترام التنظيمات ودفاتر الشروط" بما يضمن "سلامة التراث" الثقافي و"المصلحة الاقتصادية".

وفي هذا الصدد حرص ميهوبي على وضع "آليات عمل مشتركة" بين القطاعات المعنية "على المستوى المحلي" لتذليل العقبات التي تؤثر على أداء المتعاملين وإعادة بعث الحرف والانشطة والصناعات التقليدية بالمواقع الاثرية أو بجوارها.

وقال من جهته مستشار وزير الثقافة نورالدين عثماني في تدخل حول "المقومات الثقافية ودورها في تطوير وترقية السياحة الثقافية" أن تفعيل السياحة الثقافية يجب أن يشمل ك"خطوة أولى" كل من سياحة المواقع الاثرية والمعالم التاريخية وكذا السياحة التراثية غير المادية.

وعرفت أيضا هذه الندوة -التي نظمتها كل من وزارتي السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الثقافة- مشاركة وزير السياحة والصناعة التقليدية حسان مرموري ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بالإضافة إلى إطارات من عدة وزارات ومديري مختلف المؤسسات الثقافية وعدد من الخبراء والمتعاملين السياحيين.