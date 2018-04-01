الفنانان ميزو و محمد بلعيد يعرضان أعمالهما بنيويورك

الجزائر - يعرض الفنانان التشكيليان ميزو و محمد بلعيد من الفاتح الى 30 يونيو المقبل اعمالا جزائرية معاصرة بقاعة الفن النيويوركية "أمبريلا آرت نيويورك"، حسبما اعلنته اليوم الاحد بالجزائر المسؤولون على شركة الانتاج الفني "وارن-آرتس".

ويتضمن هذا المشروع الفني الموسوم ب"الصدى الشمال افريقي" عرض اعمال للفنان الخزاف المعاصر محمد بلعيد و المصور الفني و التشكيلي ميزو، و اسمه الحقيقي حمزة ايت مقيدش.

ويسعى هذا المعرض الى ترقية و اعطاء رؤية عن الفن الجزائري المعاصر في مدينة تعرف سوقا فنية جد نشطة تضم حوالي 3000 معرضا في الشهر، حسبما اكدته ايمان بصاح عمروش المؤرخة الفنية و مؤسسة شركة "وارن-آرتس".

كما يضم المشروع اقامة ابداعية لحساب الفنانين العارضين الذين صرحا انهما يقدمان و يبرزان "صورة حقيقية و معاصرة عن الفن الجزائري و المجتمع الجزائري بعيدا عن البطاقات البريدية و الصور الفولكلورية".

وعمل الفنان الخزاف المعاصر محمد بلعيد منذ سنوات عديدة على تصاميم حديثة وتصويرية لفن الخزف من خلال تنويع الاشكال و الزينة والدعائم. و سبق له ان عرض اعماله بكل من الجزائر العاصمة و برشلونة و وارسو كما انه يعلم فنه بورشته بالجزائر.

أما ميزو المولع بالصورة المرسومة فانه يزاوج بين الصور الفوتوغرافية الفنية و صور الازياء و الرسم مستلهما من الواقع و المجتمع الذي يحيط به حيث سبق للفنان حمزة ايت مقيدش المبدع و المبتكر ان انجز عشرة مجموعات تشكيلية عرضها بالجزائر كما عرض اعماله بالمملكة المتحدة و اسبانيا و كندا.

ويعتبر الفنانان الجزائريان الاولان في مجالهما اللذان يعرضان في قاعة نيويوركية.

أما مؤسسة "وارن-آرتس" فهي شركة انتاج فني رات النور في سنة 2017 على اثر اللقاء الذي جرى بين ايمان بصاح عمروش وسامية ايت حلة المختصة في المالية والتسويق بنيويورك اللتان انشأتا هذه للوكالة بهدف تثمين و ترقية الارث الثقافي الجزائري.

كما اكد اصحاب مؤسسة وارن-آرتس" انهما على اتصال بعديد الفانين التشكيليين الجزائريين من اجل تنظيم مشاريع جديدة للتبادل الفني مع الولايات المتحدة مع ابراز الكفاءات الجزائرية في مجال الاتصال و التصميم و الانتاج البصري.