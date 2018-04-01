المعرض الدولي السادس "صورة، امرأة": المرأة حاضرة من خلال بورتريهات ومشاهد من واقعها اليومي  

الجزائر - حضرت المرأة من خلال بورتريهات و مشاهد مختلفة من الحياة اليومية في الصور الفوتوغرافية الفنية التي تضمنتها الطبعة السادسة من المعرض الدولي "صورة ي امرأة "الذي دشن اليوم الاحد برواق باية بقصر الثقافة مفدي زكريا الذي يتواصل الى غاية 4 ابريل الجاري .

و اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي حضر حفل تدشين هذا المعرض ان فن التصوير الفوتوغرافي اصبح اليوم يستهوي فئة الشباب مؤكدا ان مثل هذه المعارض "تشجع المواهب الشابة و تعطهم الفرصة للتعريف بأعمالهم و لفت الوزير الى اهمية موضوع المعرض الذي الى جانب اهتمامه بالمرأة اظهر تمسك الشباب بإبراز الجانب التراثي حفاظا على الذاكرة .

تستوقف المتجول في هذا المعرض الذي جمع اعمال 43 مصورا من الجزائر و من دول اخرى صور فنية مؤثرة و معبرة جسدت المرأة سواء من خلال بروتريهات او لحظات من حياتها اليومية و نشاطها داخل و خارج البيت .

وان اكثر ما يشد الزائر للأعمال المعروضة تلك الشحنة من العواطف والاحاسيس التي تنبعث من الصور الفنية سواء كانت عملا احترافيا او اعمال التقطت بعفوية و صدق من قبل شباب مولوع بالتصوير الفوتوغرافي اختار الكاميرا للتعبير عن ما يحيط به و عن امال و هموم المرأة

كما اهتمت الاعمال المعروضة بالرغبة في الحفاظ على لتراث من خلال تكريس الكثير من الصور لجمال الازياء التقليدية التي مازالت ترتديها و تفتخر بها المرأة في جميع انحاء الجزائر .لقد حضر هذا اللباس الاصيل الذي يحتفظ بإبداعات النساء و عراقة التراث الجزائري في عدة بورتريهات على غرار صورة "عندما تظهر اللبؤة" للفنانة تانينة بن قاسي و ايضا صور المرأة الترقية و العاصمية ما تجلت هذه الرغبة في تكريس رموز الزي التقليدي في صور اخرى كما في صورة للنساء الافريقيات و و ايضا عمل الفنانة للأرجنتينية " ايرينا لوسيناز بعنوان " مابيش"( Mapuche ) تصور امرأة بالزي التقليدي للهنود الحمر .

ما عبرت الصورة بكثير من الحنان والتآزر عن المعاناة اليومية للمراءة من خلال صور لنساء مسنة مازلن يمارسن اعمالا شاقة من اجل ضمان لقمة العيش كما في" بائعة الفاكهة" للمصرية دنيا سعيد و صورة اخرى للفنان تاحدشت فؤاد من الجزائر بعنوان "روح الحياة".

هذه اللوحة القاتمة عن اوجاع المرأة رصدت جانبا حقيقيا عن اوضاع المرأة في عدة مناطق من العالم الا ان هناك صور اخرى حملت احلام و طموحات المرأة منها صورة جميلة و جريئة قدم فيها المصور مجاط فاروق اسلام صورة شابة اخذت من الخلف تسير بخطى ثابتة متحدية الجميع بعنوان "الحكم " ( Jugement) وأيضا بورتري شخصي للمصورة ديهية قاسي" التي صرحت ان هذا البورتري هو تكريم لها و للمرأة على وجه اوسع مؤكدة ان على المرأة ان تفتخر بنفسها و بما تقوم به في المجتمع .

وعن تجربتها الثانية في المعرض م قالت ديهية انه " فضاء للشباب لعرض مواهبهم و ايضا فرصة للاحتكاك و تبادل الخبر."

يقدم المعرض ايضا اعمال قريبة من الفن التشكيلي طغت عليها الرمزية كما في "النوافذ" لليونانية " تايا كاتسفيلي و صورة "هذا ليس ابيض و اسود " للمصور المصري " محمد جمال عبد الناصر .

قد صرح رئيس الجمعية الثقافية و الفوتوغرافية " فوكيس " المنظمة للحدث ان المعرض سينتقل بعد اختتامه في ال4 من الشهر الجاري الى عدة مدن اخرى على غرار بجاية وسطيف وتلمسان.