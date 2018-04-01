ياسمين شويخ تحصد ثلاث جوائز في مسقط

الجزائر- تحصل الفيلم القصير"إلى آخر الزمان" للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ مساء يوم السبت على الخنجر الذهبي و هي الجائزة الكبرى للطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمسقط (سلطنة عمان), إضافة إلى جائزة النقد و جائزة أحسن ممثل, حسبما نشره الصحفي و عضو لجنة التحكيم محمد علال على صفحته بالفايسبوك.

و حصد هذا العمل الذي أطلقته ياسمين شويخ عام 2017 ثلاث جوائز في هذا المهرجان الذي اختتم مساء يوم السبت منها جائزة أحسن ممثل التي كانت من نصيب جيلالي بوجمعة الذي أدى دور الشخصية الرئيسية في هذا العمل.

وكان الفيلم قد أحرز الجائزة الكبرى للطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي نظم من 21 إلى 27 مارس.

كما نال الفيلم القصير الآخر "وعدتك" لمخرجه محمد يارقي تنويها خاصا من طرف رئيس لجنة التحكيم محمد علال.

و يعتبر الفيلمان الجزائريان الوحيدان اللذان دخلا المنافسة في هذا المهرجان.

و تم تكريم الفنانة الجزائرية شافية بودراع خلال اختتام هذا المهرجان نظير أعمالها السينمائية من بينها "هروب حسان طيرو" (1974) للمخرج مصطفى بديع و "الخارجون عن القانون" لرشيد بوشارب (2010).