القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ياسمين شويخ تحصد ثلاث جوائز في مسقط

  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 10:57     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرات

الجزائر-  تحصل الفيلم القصير"إلى آخر الزمان" للمخرجة  الجزائرية ياسمين شويخ مساء يوم السبت على الخنجر الذهبي و هي الجائزة  الكبرى للطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمسقط (سلطنة عمان), إضافة إلى  جائزة النقد و جائزة أحسن ممثل, حسبما نشره الصحفي و عضو لجنة التحكيم محمد  علال على صفحته بالفايسبوك.

و حصد هذا العمل الذي أطلقته ياسمين شويخ عام 2017 ثلاث جوائز في هذا  المهرجان الذي اختتم مساء يوم السبت منها جائزة أحسن ممثل التي كانت من نصيب  جيلالي بوجمعة الذي أدى دور الشخصية الرئيسية في هذا العمل.

وكان الفيلم قد أحرز الجائزة الكبرى للطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم  المتوسطي  الذي نظم من 21 إلى 27 مارس.

كما نال الفيلم القصير الآخر "وعدتك" لمخرجه محمد يارقي تنويها خاصا من طرف  رئيس لجنة التحكيم محمد علال.

و يعتبر الفيلمان الجزائريان الوحيدان اللذان دخلا المنافسة في هذا المهرجان.

و تم تكريم الفنانة الجزائرية شافية بودراع خلال اختتام هذا المهرجان نظير  أعمالها السينمائية من بينها "هروب حسان طيرو" (1974) للمخرج مصطفى بديع و  "الخارجون عن القانون" لرشيد بوشارب (2010).

كلـمات مفتـاحيــة :
ياسمين شويخ تحصد ثلاث جوائز في مسقط
  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 10:57     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.01

ياسمين شويخ تحصد ثلاث جوائز في مسقط

18.04.01

الندوة السادسة حول حق الشعوب في المقاومة: المشاركون العرب يبرزون أهمية دعم القضية…

18.04.01

تصفيات كأس إفريقيا-2019 /أقل من 20 عاما - ذهاب الدور الأول/: الجزائر تتفوق على تونس…

18.04.01

الندوة السادسة حول حق الشعوب في المقاومة: طبعة الجزائر "نجاح كبير" (سعيد عياشي)

18.04.01

ولاية الجزائر: خمسة مسابح جوارية ستدخل الخدمة بالعاصمة بحلول موسم الاصطياف

18.04.01

أصدقاء ومناضلو القضية الصحراوية ملتزمون بالدفاع عن الكفاح من أجل استقلال الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.26

الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

18.03.26

البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات تدخل حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة  

18.03.27

التمهين "جهاز هام" يساهم في الادماج المهني ومكافحة البطالة

18.03.28

ملتقى دولي حول الصيرفة الاسلامية و الدفع الالكتروني مطلع شهر أبريل

18.03.26

سوناطراك : مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل رئيس البرلمان الكرواتي