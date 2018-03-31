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أسبوع من الأنشطة الثقافية

  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 16:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرات

الجزائر - هيمنت اخبار السينما و المسرح على المشهد الثقافي  للأسبوع المنصرم الذي عرف ايضا انشطة اخرى خاصة بالموسيقى و القراءة .

- توج الفيلم الجزائري " إلى آخر الزمان " للمخرجة  ياسمين شويخ  الثلاثاء  بجائزة العناب الذهبي لأحسن فيلم روائي في اختتام فعاليات مهرجان عنابة   الثالث  للفيلم المتوسطي .

 

- اختتمت مساء  الخميس فعاليات الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي المحلي  "القراءة في احتفال"  التي عرفت  تنظيم عدة انشطة فنية و ثقافية  على مستوى  العديد من الولايات .

 

- انطلقت السبت بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة أشغال ورشة تكوينية في  التمثيل المسرحي بمشاركة 15 ممثلا من ميلة وعديد  ولايات بالوطن .

 

- أحيت الفنانة ليلى بورصالي السبت  بأوبرا لجزائر بوعلام بسايح بالعاصمة حفلا  للترويج بألبومها الجديد "من أجل الأمل" .

 

- انطلقت  السبت بتيسمسيلت الطبعة الأولى من  فعاليات القافلة الثقافية "بهجة  وفرحة الأطفال" التي تقام تحت شعار "من أجل طفولة سعيدة" .

 

- يشارك منذ السبت 53 متربصا من الجنسين في 3  ورشات تكوينية في الفنون  الدرامية بدار الشباب أحمد سعدي بحي فيلالي بقسنطينة بمبادرة من رابطة  النشاطات الثقافية والعلمية للشباب  في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.

 

- احتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدين باشطرزي بالجزائر العاصمة الأيام  الثامنة "لمسرح الجنوب"  من 26 الى 29 مارس  الجاري.

 

- انطلقت الاثنين بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان فعاليات الطبعة  الأولى لتظاهرة أيام مسرح تلمسان بمشاركة ست فرق محلية.

 

- خصت الطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الاثنين الكاتب  والأديب الجزائري الراحل مولود معمري بتكريم  خاص تميز بعرض أعمال سينمائية  جزائرية مقتبسة من مؤلفاته .

 

- انطلقت  الثلاثاء بدار الثقافة "علي معاشي" بتيارت تظاهرة الأيام المسرحية  المحلية تحت شعار "لقاء أسماء الفن و رواد المسرح" وذلك بمناسبة إحياء اليوم  العالمي للمسرح.

أسبوع من الأنشطة الثقافية
  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 16:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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