أسبوع من الأنشطة الثقافية

- توج الفيلم الجزائري " إلى آخر الزمان " للمخرجة ياسمين شويخ الثلاثاء بجائزة العناب الذهبي لأحسن فيلم روائي في اختتام فعاليات مهرجان عنابة الثالث للفيلم المتوسطي .
- اختتمت مساء الخميس فعاليات الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي المحلي "القراءة في احتفال" التي عرفت تنظيم عدة انشطة فنية و ثقافية على مستوى العديد من الولايات .
- انطلقت السبت بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة أشغال ورشة تكوينية في التمثيل المسرحي بمشاركة 15 ممثلا من ميلة وعديد ولايات بالوطن .
- أحيت الفنانة ليلى بورصالي السبت بأوبرا لجزائر بوعلام بسايح بالعاصمة حفلا للترويج بألبومها الجديد "من أجل الأمل" .
- انطلقت السبت بتيسمسيلت الطبعة الأولى من فعاليات القافلة الثقافية "بهجة وفرحة الأطفال" التي تقام تحت شعار "من أجل طفولة سعيدة" .
- يشارك منذ السبت 53 متربصا من الجنسين في 3 ورشات تكوينية في الفنون الدرامية بدار الشباب أحمد سعدي بحي فيلالي بقسنطينة بمبادرة من رابطة النشاطات الثقافية والعلمية للشباب في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.
- احتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدين باشطرزي بالجزائر العاصمة الأيام الثامنة "لمسرح الجنوب" من 26 الى 29 مارس الجاري.
- انطلقت الاثنين بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان فعاليات الطبعة الأولى لتظاهرة أيام مسرح تلمسان بمشاركة ست فرق محلية.
- خصت الطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الاثنين الكاتب والأديب الجزائري الراحل مولود معمري بتكريم خاص تميز بعرض أعمال سينمائية جزائرية مقتبسة من مؤلفاته .
- انطلقت الثلاثاء بدار الثقافة "علي معاشي" بتيارت تظاهرة الأيام المسرحية المحلية تحت شعار "لقاء أسماء الفن و رواد المسرح" وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسرح.