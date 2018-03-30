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عرض "الأحجية الالكترونية" في اختتام الطبعة الثامنة للأيام المسرحية للجنوب

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 15:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرات

الجزائر - تم  بالجزائر العاصمة عرض مسرحية " الأحجية  الالكترونية " للفرقة المسرحية "ريتاج" للسودان، ضيف شرف هذه الطبعة الثامنة  للأيام المسرحية للجنوب التي اختتمت يوم الخميس في المسرح الوطني محي الدين  بشطارزي.

ويتطرق هذا العرض المسرحي لمخرجه حمزة جدو موسى إلى واقع المرأة في العالم  العربي و معاملتها بين الماضي و الحاضر.

ولتجسيد هذه الفكرة اعتمد المخرج على  استعمال مؤثرات صوتية و مرئية لإبراز  طريقة معاملة المرأة في عصر التكنولوجيات الحديثة و التي أخدت مكان وسائل  التواصل التقليدي .

وتناول العرض طرق الاتصال التقليدية عبر الرسالة من خلال عرض ما وراء الخشبة  لشريط فيديو يستحضر واقع المرأة في الماضي مقارنة باليوم الذي يتميز بانتشار  واسع لتكنولوجيات الاتصال الرقمية .

وتميز العرض-الذي أنتج  في 2017- باستعمال تقنية ابتكارية في عرض زمنين  مختلفين و ذلك من خلال "مزج الصورة الواقعية الدرامية بالخشبة المسرحية  باستعمال تصميم الجرافيك" كفن مكمل للعرض المسرحيي حسب المخرج.

وتم من قبل عرض مسرحية أنجزت في إطار الورشة التكوينية "الذاكرة البصرية  لجسد ممثل و علاقتها بالفضاء المسرحي" من تأطير المخرج فاضل السوداني .

وشارك في هذا العرض الذي أنجز خلال أسبوعي  ممثلين من مختلف الفرق المسرحية  للجنوب إلى جانب ممثلين من المعهد العالي لفنون العرض و السمعي البصري لبرج  الكيفان (الجزائر)

وقال المشرف على هذا التكوين فاضل السوداني أن  الورشة  تعد بمثابة "فرصة  للممثلين للاحتكاك باللأكادميين و الممارسين المسرحيين".

وقام المنظمون بهذه المناسبة  بتكريم ممثلين من المشاركين في هذه الورشة  بتسليمهم شهادات مشاركة في الأيام المسرحية للجنوب على غرار عزوز نورالدين و  منصاري جمال و شاوش انيس و صارقمة مبروكة .

وفي الأخير تم منح جائزة أحسن نص مسرحي للكاتب حمام إبراهيم الخليل  (الاغواط) عن نصه "صهيل" و الذي سيتجسد كعرض مسرحي .

كما تم  أيضا تكريم مخرجين و مؤلفين مسرحيين منهم المدير الفني للمسرح الوطني  الجزائري جمال قرمي و الناقدة المسرحية السودانية، الدكتورة جميلة زقاي.

وشاركت في الطبعة الثامنة لمسرح الجنوب- التي افتتحت في 26 مارس الفارط- ست  مسرحيات لفرق و تعاونيات لمدن الجنوب الجزائري إلى جانب محاضرات متعلقة  بالممارسة المسرحية التي نظمت على هامش هذه التظاهرة التي تهدف الى اعادة بعث  ديناميكة ثقافية في مدن الجنوب.

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عرض "الأحجية الالكترونية" في اختتام الطبعة الثامنة للأيام المسرحية للجنوب
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 15:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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