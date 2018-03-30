القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شافية بوذراع تعالج بسلطنة عمان اثر اصابتها بكسر قبيل تكريمها

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 14:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرات

الجزائر - خضعت الفنانة الجزائرية شافية بوذراع لعملية جراحية بمسقط (سلطنة عمان) اثر سقوطها عشية التكريم الذي قرره مهرجان مسقط  السينمائي الدولي لها في دورته العاشرة.

وتعرضت بوذراع إلى كسر في الفخذ ما استوجب تدخلا جراحيا بمستشفى قابوس  الجامعي، وقد تكفلت إدارة مهرجان مسقط بتكاليف العلاج.

وكان من المفروض أن تكرم شافية بوذراع إلى جانب نخبة من نجوم السينما في  العالم على غرار السوري غسان مسعود والمصري علي بدر خان وفنانون من دول أخرى.

ويشارك في الطبعة العاشرة لمهرجان مسقط فيلمان جزائريان ضمن مسابقة "أصوات من  العالم" الأول في فئة الأفلام الروائية القصيرة وهو "عاهدتك" للمخرج محمد  يرقي، والثاني "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمينة شويخ في فئة الأفلام الروائية  الطويلة.

انطلق مهرجان مسقط السينمائي الدولي يوم 26 مارس ويختتم يوم 31 من الشهر نفسه.

شافية بوذراع تعالج بسلطنة عمان اثر اصابتها بكسر قبيل تكريمها
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 14:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 0 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.30

شافية بوذراع تعالج بسلطنة عمان اثر اصابتها بكسر قبيل تكريمها

18.03.30

البطولة الأفريقية لرفع الأثقال: الرباع فريد سعدي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية 

18.03.30

الجزائر الكويت :الجزائر حريصة على مصالح الأمة العربية ووحدتها

18.03.30

زويليفيليل مانديلا يشيد بدعم الجزائر المطلق للقضية الصحراوية 

18.03.30

بطولة البحرالمتوسط للمصارعة: افتتاح الطبعة الثالثة بالجزائر

18.03.30

المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في اجتماع لجنة حقوق المرأة للجمعية البرلمانية للاتحاد…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.26

الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

18.03.26

البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات تدخل حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة  

18.03.26

سوناطراك : مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل رئيس البرلمان الكرواتي

18.03.27

التمهين "جهاز هام" يساهم في الادماج المهني ومكافحة البطالة

18.03.26

الدولة ستتولى "مواجهة الأفكار الطائفية التي تحاول تقسيم المجتمع"