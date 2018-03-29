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الأيام الثامنة لمسرح الجنوب بالجزائر العاصمة: مسرحية "أصوات الهامش  والقناديل" تسلط الضوء على الاستبداد في مواجهة الحرية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 آذار/مارس 2018 10:01     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عرض مسرحية  "أصوات الهامش والقناديل" من طرف جمعية "درب الأصيل" (الأغواط) والتي سلطت  الضوء على الاستبداد في مواجهة كل التطلعات إلى الحرية.

وقد تم اخراج هذه المسرحية (70 دقيقة) التي عرضت بالمسرح الوطني محي الدين  بشطارزي، من قبل علي قربون في حين كتب نصها سعودي بوزيد بن الطالب.

وتناول هذا العمل حياة ثلاثة شخصيات مختلفة الطباع  تعاني من ويلات الاستبداد  إذ تحاول إيجاد أرضية توافق من أجل تحقيق نموذج الحياة الذي تتطلع إليه.

وبسبب التأخر المسجل في عرض المسرحية قرر عدد من الجمهور الذي تُرك أمام مدخل  المسرح المغادرة احتجاجا على سوء التنظيم.

ويذكر أن الأيام الثامنة لمسرح الجنوب بالجزائر العاصمة ستستمر إلى غاية يوم  الخميس حيث سيتم عرض مسرحية "أشباح وطويلة" من طرف جمعية "النبراس" للفنون الدرامية بالجلفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأيام الثامنة لمسرح الجنوب بالجزائر العاصمة: مسرحية "أصوات الهامش  والقناديل" تسلط الضوء على الاستبداد في مواجهة الحرية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 آذار/مارس 2018 10:01     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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