الأيام الثامنة ل"مسرح الجنوب": عرض مسرحية "الحلم الأسود"، عمل سيكودرامي حول  ثنائية الحياة و الموت 

واستطاعت المسرحية التي عرضت بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي أن تغوص بالجمهور في جو من الكآبة يعيد روح نص المسرحية من كتابة فتيحة طهيري و احمد هشام غندي. و تروي المسرحية ،الذي ادى دورها الرئيسي الممثل مهدي حاجي، قصة شخصية لم تستطع تجاوز عقبة فقدان والدتها لتعتزل بعد ذلك في مكان مهجور تسترجع فيه ذكرياتها مع والدتها.
وتثير هذه الذكريات لدى الشخصية نزاع داخلي يتواجه فيه فقدان الأمل مع ضرورة البقاء في الحاضر والتشبث بالحياة.
يذكر أن فعاليات الأيام الثامنة لمسرح الجنوب تتواصل في يومها الرابع على التوالي.