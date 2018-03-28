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الأيام الثامنة ل"مسرح الجنوب": عرض مسرحية "الحلم الأسود"، عمل سيكودرامي حول  ثنائية الحياة و الموت 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:45     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرات
الأيام الثامنة ل&quot;مسرح الجنوب&quot;: عرض مسرحية &quot;الحلم الأسود&quot;، عمل سيكودرامي حول  ثنائية الحياة و الموت 

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عرض مسرحية  "الحلم الاسود" لجمعية بودرقة لمسرح البيض و هو عمل سيكودرامي وجودي حول موضوع  الفراق.  

واستطاعت المسرحية التي عرضت بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي أن تغوص  بالجمهور في جو من الكآبة يعيد روح نص المسرحية من كتابة فتيحة طهيري و احمد  هشام غندي. و تروي المسرحية ،الذي ادى دورها الرئيسي الممثل مهدي حاجي،  قصة  شخصية لم تستطع تجاوز عقبة فقدان والدتها لتعتزل بعد ذلك في مكان مهجور تسترجع  فيه ذكرياتها مع والدتها. 

وتثير هذه الذكريات لدى الشخصية نزاع داخلي يتواجه فيه فقدان الأمل مع ضرورة  البقاء في الحاضر والتشبث بالحياة.

 يذكر أن فعاليات الأيام الثامنة لمسرح الجنوب تتواصل في يومها الرابع على  التوالي.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 10:42
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الأيام الثامنة ل"مسرح الجنوب": عرض مسرحية "الحلم الأسود"، عمل سيكودرامي حول  ثنائية الحياة و الموت 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:45     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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