القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جائزة محمد ديب للأدب 2018: خمسون عمل ادبي في المسابقة  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
جائزة محمد ديب للأدب 2018: خمسون عمل ادبي في المسابقة  

الجزائر - يتنافس حوالي خمسون عملا ادبيا باللغة العربية  والامازيغية و الفرنسية على "جائزة محمد ديب للأدب"  في طبعتها الخامسة، حسب  ما أعلنته الجمعية الثقافية " الدار الكبيرة" على موقعها الإلكتروني. 

وتضم قائمة الترشيحات لهذه الطبعة  المقترحة من طرف حوالي ثلاثين دار نشر  18 رواية بالعربية و عشرة بالأمازيغية و 32 بالفرنسية  نشرت ما بين جانفي 2016  و فيفري 2018.

وتشمل القائمة في صنف اللغة العربية روايات كل من سماعيل يبرير "مولي  الحيرة" و"المطر يكتب سيرته" لمرزاق بقطاش -التي توجت في 2017 بالجائزة الكبرى  لاسيا جبار" للرواية-  و"حارس الحضيرة" لنجم الدين سيدي عثمان و "رقصة القمر"  لعبد القادر بوضربة بالاضافة الي المجموعة القصصية " واشياء اخرى مملة" لامينة  شيخ. 

أما في قائمة اللغة الامازيغية تتنافس" اذرار و شن" لحسان حلوان و "اسباغ" ل  حسين لوني و " تاماشهوت تنقاروت" لليندة قوداش -التي فازت بجائزة "اسيا جبار  في طبعتها 2016-  ضمن الاعمال المقترحة.                     

كما استقبلت لجنة القراءة للدورة الخامسة للجائزة 32 عمل روائي باللغة  الفرنسية منها "1994" لعدلان مدي و"Hiziya princesse d'amour des Ziban"  للزهاري لبتر"  و"Cubaniya" لجودة قسومة و"Le fils ل maman ou la voix du sang" لنجيب  سطمبولي و "L'enfant de l'£uf" لامين زاوي.

 وتعمل الجمعية " الدار الكبيرة"  التي تأسست  في 2001 على التعريف باالاعمال  الادبية الجزائرية وترقيتها. 

ومنحت جائزة محمد ديب للأدب لاول مرة  في 2003.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 10:46
كلـمات مفتـاحيــة :
جائزة محمد ديب للأدب 2018: خمسون عمل ادبي في المسابقة  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.28

تدمير 12 مخبأ للإرهابيين ومعدات تستعمل في صناعة المتفجرات بتيبازة

18.03.28

تعيين أحمد شودار على رأس مجمع اتصالات الجزائر  

18.03.28

ايليزي: وفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بالطريق الوطني 3 

18.03.28

مجلس الأمة : جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية 

18.03.28

وفاة ثلاث سيدات بالدويرة بالعاصمة اختناقا بالغاز واثنتين في حالة حرجة    

18.03.28

استراتيجية الرئيس بوتفليقة "تمكن " الولايات الجديدة بالجنوب من استغلال امكانياتها خدمة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.26

الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

18.03.26

البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات تدخل حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة  

18.03.26

مساهل يستقبل بزغرب من قبل رئيس البرلمان الكرواتي

18.03.26

سوناطراك : مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

18.03.26

الدولة ستتولى "مواجهة الأفكار الطائفية التي تحاول تقسيم المجتمع"

18.03.26

مساهل يتحادث مع نظيرته الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش