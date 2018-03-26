جائزة محمد ديب للأدب 2018: خمسون عمل ادبي في المسابقة  

وتضم قائمة الترشيحات لهذه الطبعة المقترحة من طرف حوالي ثلاثين دار نشر 18 رواية بالعربية و عشرة بالأمازيغية و 32 بالفرنسية نشرت ما بين جانفي 2016 و فيفري 2018.
وتشمل القائمة في صنف اللغة العربية روايات كل من سماعيل يبرير "مولي الحيرة" و"المطر يكتب سيرته" لمرزاق بقطاش -التي توجت في 2017 بالجائزة الكبرى لاسيا جبار" للرواية- و"حارس الحضيرة" لنجم الدين سيدي عثمان و "رقصة القمر" لعبد القادر بوضربة بالاضافة الي المجموعة القصصية " واشياء اخرى مملة" لامينة شيخ.
أما في قائمة اللغة الامازيغية تتنافس" اذرار و شن" لحسان حلوان و "اسباغ" ل حسين لوني و " تاماشهوت تنقاروت" لليندة قوداش -التي فازت بجائزة "اسيا جبار في طبعتها 2016- ضمن الاعمال المقترحة.
كما استقبلت لجنة القراءة للدورة الخامسة للجائزة 32 عمل روائي باللغة الفرنسية منها "1994" لعدلان مدي و"Hiziya princesse d'amour des Ziban" للزهاري لبتر" و"Cubaniya" لجودة قسومة و"Le fils ل maman ou la voix du sang" لنجيب سطمبولي و "L'enfant de l'£uf" لامين زاوي.
وتعمل الجمعية " الدار الكبيرة" التي تأسست في 2001 على التعريف باالاعمال الادبية الجزائرية وترقيتها.
ومنحت جائزة محمد ديب للأدب لاول مرة في 2003.