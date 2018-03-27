مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: عرض الفيلم الوثائقي البلجيكي "مونولوج الخرساء"

عنابة - تم عرض بسينماتيك عنابة الفيلم الوثائقي "مونولوج الخرساء" للمخرجين كادي سيلا و شارلي فان دام الذي يركز على ظاهرة استعباد المرأة الريفية التي تنتقل إلى المدينة بدكار "السينغال" من أجل تلبية احتياجات أسرتها عن فئة الأفلام غير المدرجة ضمن منافسة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

وعلى مدار 45 دقيقة يصور هذا الفيلم الوثائقي الذي عرض أمس الاثنين حالة الاستعباد اليومية التي تتعرض لها "أمي" و هي سيدة شابة غادرت قريتها لتعمل كخادمة لدى عائلة تقيم بالعاصمة.

وتتقاسم من خلال مونولوج طويل و أخرس روتين عملها اليومي حاليا مقابل مال زهيد يسمح بتوفير دعم قليل لاحتياجات أسرتها المقيمة في مسقط رأسها.

و تتعايش "أمي" مع يوميات غربتها بهدوء و عزة نفس لكن الأمر يصل بها مع مرور الوقت إلى الثورة و الرغبة في الفرار.

وفي واقع الأمر لم يكن التطرق لحياة "أمي" كفتاة عزباء ثم زوجة تخلى عنها زوجها لتغادر مسقط رأسها بحثا عن غد أفضل و أحلامها و رغباتها في التخلص من البؤس السائد في بلدها سوى "ذريعة" لتسليط الضوء على الحياة الصعبة التي تعاني منها المرأة السينغالية.

ويعترف المخرج فان دام بأن قصة "أمي" التي هي شخصية حقيقية تتناول أيضا ظواهر أخرى على غرار عمالة الأطفال بطريقة غير شرعية أو استغلال الرجال في خدمة الأرض في ظروف جد صعبة.

وفي هذا الفيلم الوثائقي يتسائل المخرج أيضا عن مظاهر من الحياة من خلال ترك الكلمة لأصوات النساء الثائرات الرافضات لعمليات استغلالهن.

ومكن النقاش المفتوح أمام الجمهور الذي كان أغلبه من المخرجين و محبي الفن السابع من التساؤل عن المشاهد التي تم التطرق لها ضمن هذا الفيلم الوثائقي على غرار طرد الخادمة و نساء الحي اللواتي يقفن إلى جانبها ضد ربة العمل.

ويعد "مونولوج الخرساء" فيلما وثائقيا ينقل تفاصيل من يوميات النساء بكل عفوية حيث يتطرق لما يقلنه و ما يجول في خاطرهن بطريقة تسمح باستيعاب طموحاتهن بكل بساطة.

ويقترح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الثالثة 20 فيلما في المنافسة الرسمية عن فئتي الأفلام الطويلة و الوثائقية من أجل التتويج بجائزة "العناب الذهبي".