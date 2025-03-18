مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: 15 إنتاجا سينمائيا جزائريا في منافسة أفضل فيلم قصير 

وتتضمن هذه المنافسة التي ستدوم يومين في يومها الأول عرض 7 أفلام ، حسب ما أوضحه عبد الرحمن حراث المسؤول عن صنف الأفلام القصيرة، مشيرا إلى أن أفضل إنتاج سيتحصل على "جائزة العناب الذهبي" و سيتم عرضه في قسم "الركن القصير" في مهرجان كان (فرنسا) المزمع في 8 مايو المقبل.

وعلاوة على هذه الجائزة التي سيشرف عليها المركز الجزائري لتطوير السينما تعتزم محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي منح جائزة ثانية للأفلام القصيرة من خلال جائزة لجنة التحكيم التي تتكون على وجه الخصوص من المخرج و عضو لجنة قراءة السيناريوهات بمركز السينما بباريس (فرنسا) سمير بن يعلى و المخرج التونسي رضا باهي و فريد نوي المختص في إنتاج الأفلام القصيرة.

وتعالج الأفلام القصيرة السبع المقترحة خلال هذه الطبعة مشاكل من الحياة الحديثة على غرار الهجرة غير الشرعية و نظرة المجتمع للمرأة المطلقة و مشكل إدماج الأطفال المصابين بمرض التريزوميا أو حتى يوميات الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية.

وفي تصريح لوأج على هامش اليوم الأول من المنافسة أوضح مخرج الفيلم الوثائقي "جميل و جميل جدا" الخير زيداني بأنه ركز في عمله على تقديم بورتريه و قصة شيخ كان يحب زوجته الراحلة و يحافظ على ذكراها.

"لقد اخترت أن أصور في فيلمي القصير حياة ديدو 88 سنة الذي يصر على الاحتفاظ بذكرى زوجته الراحلة التي تزين صورها منزل الزوجين حيث أضحى "مرجعا" بحي القصبة مضيفا "لقد بدت لي فكرة الفيلم جذابة."

ومن جهته، أوضح فوزي بوجمعي مخرج فيلم "عيسى" بأن فيلمه القصير يستهدف تسليط الضوء على حياة الشباب الذين يغادرون نحو أوروبا و في رؤوسهم كثير من الأحلام إلا أنهم يصطدمون بالواقع حيث يصادفون واقعا صعبا و مستقبلا غير مضمون.

جدير بالذكر أن أغلبية هذه الأفلام القصيرة تحصلت على عدة جوائز دولية و تم عرضها في عدة تظاهرات بكل من المغرب و مصر و أستراليا.