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العرض الأولي للفيلم القصير "خلوني نهوى" للكوميدية ليلى بورصالي بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 16:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 106 مرات
العرض الأولي للفيلم القصير &quot;خلوني نهوى&quot; للكوميدية ليلى بورصالي بالجزائر العاصمة

الجزائر - قدمت مطربة الموسيقى الأندلسية ليلى بورصالي مساء  أمس الخميس بالجزائر العاصمة العرض الأولي لأول فيلم موسيقى قصير "خلوني نهوى"  من اخراج بلقاسم حجاج مرفوقا بألبومها الاخير "من أجل الأمل".

و يعد هذا الفيلم القصير من 12 دقيقة الذي عرض بفندق الجزائر و المقتبس  من سيناريو لطاهر بوكلة مشروعا بادرت به ليلى بورصالي  بهدف اعطاء الحب الذي  يعتبر"محركا للحياة" كل المكانة التي يستحقها في العلاقات بين الاشخاص.

و يبرز هذا الفيلم القصير المقتبس من أسطورة حدثت في القرن ال11 تحكي قصة حب  بين عصيم المسلم و ايزابيل الكاثوليكية في الأندلس العربية تركيبا للنوبة  الاندلسية كتبها و لحنها في طبع جاركاي توفيق بن غبريت و من أداء ليلى بورصالي  الرائع.

و تم اختيار ميترو الجزائر لتصوير هذا الفيلم القصير بعد اتفاق مشترك بين  طاهر بوكلة و بلقاسم حجاج بمشاركة حوالي عشرين راقص و راقصة باليه الذين وجدوا  أنفسهم معا للاحتفال بالحب في فرح و سعادة حيث كونوا أزواجا و رسموا لوحة من  الرقصات مصحوبة بالصوت العذب لليلى بورصالي مع توقف في مختلف المحطات باسم  "روميو و جولييت"  و " ايزابيل و عصيم" و " عنتر و عبلة" و "مجنون ليلى".

و قد سافر الراقصون من بينهم حبيب عيشوش و مصممة الرقص سليمة سليمان  عبر مختلف الحقبات التي ميزت الحب الجنوني في القرن ال11 الى يومنا هذا.

و بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية حسان مرموري و سفير ايطاليا  بالجزائر باسكال فيرارا ي أعطت ليلى بورصالي و بلقاسم حجاج و طاهر بوكلة  توضيحات حول تصميم و انجاز هذا الفيلم القصير.

و للاشارة فان الفيلم الموسيقي القصير "خلوني نهوى" سيعرض غدا السبت في  أوبيرا الجزائر بوعلام بسايح يكون متبوعا في نفس السهرة بحفل ترويجي للألبوم  الاخير لليلى بورصالي.

و يعد " من أجل الامل" الألبوم الخامس لها بعد " فراق لحباب" و " نوبة  رصد الديل" و " نوبة غريب " و " نوبة حسن السليم" الذي صدر سنة 2015 .

 

آخر تعديل على الأحد, 25 آذار/مارس 2018 19:15
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العرض الأولي للفيلم القصير "خلوني نهوى" للكوميدية ليلى بورصالي بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 16:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 106 مرة   شارك

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