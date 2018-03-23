العرض الأولي للفيلم القصير "خلوني نهوى" للكوميدية ليلى بورصالي بالجزائر العاصمة

الجزائر - قدمت مطربة الموسيقى الأندلسية ليلى بورصالي مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة العرض الأولي لأول فيلم موسيقى قصير "خلوني نهوى" من اخراج بلقاسم حجاج مرفوقا بألبومها الاخير "من أجل الأمل".

و يعد هذا الفيلم القصير من 12 دقيقة الذي عرض بفندق الجزائر و المقتبس من سيناريو لطاهر بوكلة مشروعا بادرت به ليلى بورصالي بهدف اعطاء الحب الذي يعتبر"محركا للحياة" كل المكانة التي يستحقها في العلاقات بين الاشخاص.

و يبرز هذا الفيلم القصير المقتبس من أسطورة حدثت في القرن ال11 تحكي قصة حب بين عصيم المسلم و ايزابيل الكاثوليكية في الأندلس العربية تركيبا للنوبة الاندلسية كتبها و لحنها في طبع جاركاي توفيق بن غبريت و من أداء ليلى بورصالي الرائع.

و تم اختيار ميترو الجزائر لتصوير هذا الفيلم القصير بعد اتفاق مشترك بين طاهر بوكلة و بلقاسم حجاج بمشاركة حوالي عشرين راقص و راقصة باليه الذين وجدوا أنفسهم معا للاحتفال بالحب في فرح و سعادة حيث كونوا أزواجا و رسموا لوحة من الرقصات مصحوبة بالصوت العذب لليلى بورصالي مع توقف في مختلف المحطات باسم "روميو و جولييت" و " ايزابيل و عصيم" و " عنتر و عبلة" و "مجنون ليلى".

و قد سافر الراقصون من بينهم حبيب عيشوش و مصممة الرقص سليمة سليمان عبر مختلف الحقبات التي ميزت الحب الجنوني في القرن ال11 الى يومنا هذا.

و بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية حسان مرموري و سفير ايطاليا بالجزائر باسكال فيرارا ي أعطت ليلى بورصالي و بلقاسم حجاج و طاهر بوكلة توضيحات حول تصميم و انجاز هذا الفيلم القصير.

و للاشارة فان الفيلم الموسيقي القصير "خلوني نهوى" سيعرض غدا السبت في أوبيرا الجزائر بوعلام بسايح يكون متبوعا في نفس السهرة بحفل ترويجي للألبوم الاخير لليلى بورصالي.

و يعد " من أجل الامل" الألبوم الخامس لها بعد " فراق لحباب" و " نوبة رصد الديل" و " نوبة غريب " و " نوبة حسن السليم" الذي صدر سنة 2015 .