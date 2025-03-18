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فرقة "لاباس" و مجموعة "قم ترى" في المهرجان ال13 للجاز بقرطاج

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 08:57     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 98 مرات

الجزائر- سيشارك الفنان الجزائري نجيم بويزول و فرقته  "لاباس" و المجموعة الفرنسية-الجزائرية "قم ترى" في الطبعة ال13 من مهرجان  "الجاز بقرطاج" المزمع تنظيمه في العاصمة التونسية من 6 الى 15 ابريل القادم,  حسبما اعلنه المنظمون.

و ستقدم الفرقتين الموسيقيتين عروضهما خلال هذا الحدث الموسيقي البارز في  المنطقة, حيث يتضمن برنامج التظاهرة 17 عرضا ينشطه فنانون يمثلون بلدانا مثل  تونس و فرنسا و اسبانيا و سويسرا.

و سيفتتح هذه الطبعة ال13 الامريكي جالن نغوندا و الثنائي المالي امادو و  ميريام كما تشارك سبع تشكيلات فرنسية في هذا المهرجان من بينهم إميلي لوازو و  ايساك ديلوزيون و بروكن باك و شارل بازي.

للتذكير ان فرقة "لاباس" التي انشاها الموسيقي و المؤلف و المغني نجيم يويزول  في مونتريال سنة 2004 قد صادرت اول البوماتها يعنوان "كل شيء على ما يرام" في  سنة 2007 ليتبع بالبوم "هوية" (2012) و "الطريق" (2016) كما  قامت الفرقة  بعديد الجولات الفنية قادتها الى عدة بلدان اوروبية و تونس و المغرب فضلا عن  جولة في امريكا اللاتينية.

اما مجموعة "قم ترى" التي تتكون من فنانين جزائريين و فرنسيين بقيادة الملحن  كريم موريس فهي مشروع موسيقي يبرز الجسور الموجودة بين الموسيقي الجزائرية و  الموسيقي الكلاسيكية العالمية و الجاز.

آخر تعديل على الخميس, 22 آذار/مارس 2018 09:59
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فرقة "لاباس" و مجموعة "قم ترى" في المهرجان ال13 للجاز بقرطاج
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 08:57     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 98 مرة   شارك

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