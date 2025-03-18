فرقة "لاباس" و مجموعة "قم ترى" في المهرجان ال13 للجاز بقرطاج

و ستقدم الفرقتين الموسيقيتين عروضهما خلال هذا الحدث الموسيقي البارز في المنطقة, حيث يتضمن برنامج التظاهرة 17 عرضا ينشطه فنانون يمثلون بلدانا مثل تونس و فرنسا و اسبانيا و سويسرا.
و سيفتتح هذه الطبعة ال13 الامريكي جالن نغوندا و الثنائي المالي امادو و ميريام كما تشارك سبع تشكيلات فرنسية في هذا المهرجان من بينهم إميلي لوازو و ايساك ديلوزيون و بروكن باك و شارل بازي.
للتذكير ان فرقة "لاباس" التي انشاها الموسيقي و المؤلف و المغني نجيم يويزول في مونتريال سنة 2004 قد صادرت اول البوماتها يعنوان "كل شيء على ما يرام" في سنة 2007 ليتبع بالبوم "هوية" (2012) و "الطريق" (2016) كما قامت الفرقة بعديد الجولات الفنية قادتها الى عدة بلدان اوروبية و تونس و المغرب فضلا عن جولة في امريكا اللاتينية.
اما مجموعة "قم ترى" التي تتكون من فنانين جزائريين و فرنسيين بقيادة الملحن كريم موريس فهي مشروع موسيقي يبرز الجسور الموجودة بين الموسيقي الجزائرية و الموسيقي الكلاسيكية العالمية و الجاز.