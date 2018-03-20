نحو التوقيع على اتفاقية شراكة لحماية حقوق المؤلف بين الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومؤسسة فايسبوك

سكيكدة - سيتم "عما قريب" التوقيع على اتفاقية شراكة لحماية حقوق المؤلف بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ومؤسسة فايسبوك، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء سامي بن شيخ الحسين المدير العام للديوان.

وفي تصريح ل/وأج على هامش لقاء تحسيسي لفائدة فناني و مبدعي ولايتي سكيكدة وقسنطينة بدار الثقافة محمد سراج وسط سكيكدة، أوضح ذات المسؤول بأن "الجزائر ستكون ثاني دولة عبر العالم توقع على هذه الاتفاقية مع مؤسسة فايسبوك بعد فرنسا."

وأضاف السيد بن شيخ الحسين بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو "حماية حقوق ومؤلفات الفنانين و المبدعين الجزائريين عبر الفايسبوك"، خصوصا و أن مراقبة استغلال المؤلفات أصبحت صعبة مع التطور التكنولوجي."

وستضاف --حسب المدير العام للديوان-- هذه الاتفاقية إلى تلك التي تم التوقيع عليها عام 2014 مع مؤسسة غوغل و تحديدا مع "يوتوب" لحماية كل المصنفات الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر كانت عاشر دولة عبر العالم توقع على هذه الاتفاقية مقارنة بعديد الدول الإفريقية و الأوروبية.

من جهة أخرى أفاد السيد بن شيخ الحسين بأنه "يتم سنويا عرض حوالي 100 حالة اعتداء على الحقوق أمام العدالة بغية البث فيها"، مؤكدا أن الديوان يضم 49 مراقبا محلفا يملكون صفة الضبطية في الميدان والذين يتدخلون في جميع الحالات التي يكون فيها اعتداءات كوجود أقراص مضغوطة مقلدة و غيرها و التي يتم حجزها، حيث تم إتلاف حوالي 2 مليون قرص مقلد سنة 2017.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء التحسيسي الذي يقوم به الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة يندرج في إطار قافلة تحسيسية انطلقت منذ حوالي 4 أشهر عبر بعض ولايات الوطن التي تملك موروثا ثقافيا و مسارح و دور ثقافة من أجل لقاء الفنانين و المبدعين و كل منتسبي وأعضاء الديوان للاستماع إلى انشغالاتهم و تقديم حصيلة النشاطات و المستجدات الخاصة بالديوان.

ومن المنتظر أن يتم إجراء عديد اللقاءات التحسيسية عبر ولايات أم البواقي وورقلة و تمنراست و خنشلة مما سيسمح بالاستماع إلى أكبر عدد من الفنانين والوقوف على انشغالاتهم من تغطية اجتماعية لتقديم يد المساعدة للذين يمرون بظروف صحية صعبة و غيرها.

كما يهدف هذا اللقاء لتحسيس المؤلفين و الفنانين الذين لم ينتسبوا بعد للديوان لوضع أعمالهم و التصريح بها حتى يحظوا بالحماية اللازمة و التي ينص عليها القانون الخاص بحقوق المؤلف الذي اعتبره نفس المسؤول "أحسن قانون إفريقي وعربي حاليا في مجال حماية حقوق المؤلف على اعتبار أن الجزائر عضو في كل الاتفاقيات العالمية في هذا المجال على غرار اتفاقيتي روما و جنيف".