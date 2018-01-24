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قصبة الجزائر: اليونسكو توصي بإنشاء هيئة "واحدة" لإدارة المدينة القديمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 09:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 68 مرات
قصبة الجزائر: اليونسكو توصي بإنشاء هيئة &quot;واحدة&quot; لإدارة المدينة القديمة

الجزائر - دعا خبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة  والعلوم (يونسكو) يوم الثلاثاء بالجزائر إلى إنشاء هيئة "واحدة" لإدارة  إعادة تأهيل قصبة الجزائر.

وقدمت رئيسة قسم الدول العربية بمركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو ندى  الحسن باسم خبراء المنظمة التوصيات التي خرج بها الملتقى  الدولي حول القصبة والتي تضمنت إنشاء هيئة واحدة لإدارة القصبة بهدف "تخفيف  البيروقراطية والسرعة في إعادة تأهيل" المدينة القديمة.

وثمن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي هذا الاقتراح واصفا إياه ب"الفكرة  الايجابية العملية التي يتبناها" حيث تكون "تحت وصاية والي الجزائر" مضيفا أن  إنشاءها "سوف لن يتعارض مع العمل الميداني الحالي الذي يجب أن يستمر".  واستطرد الوزير قائلا أن تأسيس هذه الهيئة "سيأخذ وقتا بسبب الإجراءات  القانونية وكذا الزامية عرضها على الجهات المختصة".

 

 

وأضاف الوزير من جهة أخرى أن الجزائر "مستعدة" لاستقبال خبراء قسم الدول  العربية بمركز التراث العالمي دوريا مشددا على أن تأهيل القصبة من "أولويات"  الحكومة ومحل "اهتمام مباشر من الوزير الأول" وبمشاركة مختلف القطاعات. 

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وذكر من جهته والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بأن ترميم القصبة- الذي  يحظى باهتمام مصالحه- يدخل ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لعصرنة الجزائر  العاصمة الذي يستمر إلى غاية 2035.

وكان الملتقى قد خرج بالعديد من التوصيات الأخرى على غرار إعداد مشاريع  اقتصادية صغيرة لتغيير ديناميكية الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذا إشراك  المجتمع وتفعيل دور الجامعات واعطاء فرص عمل للشباب.

كما شددت التوصيات على ضرورة تحسين الاداء عبر "رؤية مرتكزة على التنمية  المستدامة الاجتماعية والاقتصادية وفقا لأجندة الأمم المتحدة".

واختتم اليوم الملتقى الدولي حول حماية وتنشيط قصبة الجزائر الذي نظم على  مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع اليونسكو. 

وعرف الملتقى حضور خبراء من عدة بلدان قدموا تجاربهم المختلفة في مجال حماية  تراث المدن العتيقة ومراكزها التاريخية.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 12:35
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قصبة الجزائر: اليونسكو توصي بإنشاء هيئة "واحدة" لإدارة المدينة القديمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 09:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 68 مرة   شارك

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