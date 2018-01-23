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فتح أبواب الشراكة و التواصل مع الجالية الجزائرية  في الخارج في المجال الثقافي و الفني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 10:08     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 42 مرات

الجزائر - أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الاثنين خلال استقباله لوفد الجالية الجزائرية بالخارج أن الأبواب مفتوحة أمامهم  للشراكة و التواصل لانعاش الحياة الثقافية و الاسهام في مجالات التكوين و تنظيم الورشات والاستثمار في السينما و انشاء مدارس فنية .

و قال وزير الثقافة ردا على انشغالات اعضاء الوفد الذي يتواجد بالجزائر منذ السبت الماضي ان  الفرصة سانحة للاستثمار في قطاع الثقافة لاسيما ما تعلق  بإعادة تهيئة دور السينما.

و دعا الوزير الفنانين من مطربين و تشكيلين و كتاب الى المشاركة في الانشطة  الفنية التي تقام في الجزائر مجددا استعداد الوزارة لاستقبالهم في المنشآت  الفنية و قاعات العروض  لتقديم إبداعاتهم للجمهور .

ووجه بالمناسبة دعوة للفنانين التشكيلين الذي ابدوا رغبتهم في تنظيم معارض و  المساهمة في تكوين الشباب وكذا اقامة  معرض جماعي للتعريف ب فنهم  و التواصل  مع الفنانين المحلين .

كما  دعا الوزير الادباء الى المشاركة في الصالون الدولي للكتاب  و كل  المحافل الخاص بالكتابة  و ايضا مساعدتهم في نشر اعمالهم  الجديدة .

و ذكر الوزير ايضا  خلال  هذا اللقاء الذي  حضره نائب  رئيس المجلس  الشعبي الوطني جمال بوراس ان اللقاء سمح لاعضاء الوفد من طرح انشغالاتهم و  تقديم اقتراحات  و مشاريع الاستثمار في بلدهم الاصلي مشيرا الى ان  الكثير من الفنانين  الجزائريين من ابناء الجالية نجحوا في تقديم اعمالهم بالجزائر وانتاج اعمال  فنية متنوعة .

وشكل  هذا اللقاء مناسبة للوفد المتكون من 18 شخصا من مطربين و كتاب و  تشكليين و ممثلي الجمعيات لطرح بعض القضايا لاسيما تلك المتعلقة بمجال التكوين  حيث قالت مطربة  الفن الأندلسي بهجة رحال في هذا الصدد انها ترغب في انشاء  مدرسة لتعليم  الموسيقى الاندلسية بالجزائر .

و من بين الاقتراحات الاخرى التي قدمها اعضاء الجالية في مجال حفظ  التراث  تعزيز  ايجاد وسائل لحماية التراث المسروق الذي يعرض للبيع على صفحات  الانترنت. و شددوا في هذا السياق على ضرورة ايجاد الطرق للاقتناء هذه التحف و  استرجاعها و دعوة الخواص الذين يملكون تحف و اشياء اثرية الى تقديمها للدولة .

 

و ثمن الوزير في ختام اللقاء الحضور المتميز للجالية الجزائرية في الحياة  الثقافية داخل الوطن و سعيها الدؤوب للتعريف بالفن الجزائري في مختلف المجالات  الابداعية  في البلدان التي يقيمون بها مؤكدا ان اللقاء كان "عمليا تم فيه  تقديم افكار مفيدة تساهم في انتعاش الحياة الثقافية".

كلـمات مفتـاحيــة :
فتح أبواب الشراكة و التواصل مع الجالية الجزائرية  في الخارج في المجال الثقافي و الفني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 10:08     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 42 مرة   شارك

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