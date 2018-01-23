فتح أبواب الشراكة و التواصل مع الجالية الجزائرية  في الخارج في المجال الثقافي و الفني

الجزائر - أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الاثنين خلال استقباله لوفد الجالية الجزائرية بالخارج أن الأبواب مفتوحة أمامهم للشراكة و التواصل لانعاش الحياة الثقافية و الاسهام في مجالات التكوين و تنظيم الورشات والاستثمار في السينما و انشاء مدارس فنية .

و قال وزير الثقافة ردا على انشغالات اعضاء الوفد الذي يتواجد بالجزائر منذ السبت الماضي ان الفرصة سانحة للاستثمار في قطاع الثقافة لاسيما ما تعلق بإعادة تهيئة دور السينما.

و دعا الوزير الفنانين من مطربين و تشكيلين و كتاب الى المشاركة في الانشطة الفنية التي تقام في الجزائر مجددا استعداد الوزارة لاستقبالهم في المنشآت الفنية و قاعات العروض لتقديم إبداعاتهم للجمهور .

ووجه بالمناسبة دعوة للفنانين التشكيلين الذي ابدوا رغبتهم في تنظيم معارض و المساهمة في تكوين الشباب وكذا اقامة معرض جماعي للتعريف ب فنهم و التواصل مع الفنانين المحلين .

كما دعا الوزير الادباء الى المشاركة في الصالون الدولي للكتاب و كل المحافل الخاص بالكتابة و ايضا مساعدتهم في نشر اعمالهم الجديدة .

و ذكر الوزير ايضا خلال هذا اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس ان اللقاء سمح لاعضاء الوفد من طرح انشغالاتهم و تقديم اقتراحات و مشاريع الاستثمار في بلدهم الاصلي مشيرا الى ان الكثير من الفنانين الجزائريين من ابناء الجالية نجحوا في تقديم اعمالهم بالجزائر وانتاج اعمال فنية متنوعة .

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوفد المتكون من 18 شخصا من مطربين و كتاب و تشكليين و ممثلي الجمعيات لطرح بعض القضايا لاسيما تلك المتعلقة بمجال التكوين حيث قالت مطربة الفن الأندلسي بهجة رحال في هذا الصدد انها ترغب في انشاء مدرسة لتعليم الموسيقى الاندلسية بالجزائر .

و من بين الاقتراحات الاخرى التي قدمها اعضاء الجالية في مجال حفظ التراث تعزيز ايجاد وسائل لحماية التراث المسروق الذي يعرض للبيع على صفحات الانترنت. و شددوا في هذا السياق على ضرورة ايجاد الطرق للاقتناء هذه التحف و استرجاعها و دعوة الخواص الذين يملكون تحف و اشياء اثرية الى تقديمها للدولة .

و ثمن الوزير في ختام اللقاء الحضور المتميز للجالية الجزائرية في الحياة الثقافية داخل الوطن و سعيها الدؤوب للتعريف بالفن الجزائري في مختلف المجالات الابداعية في البلدان التي يقيمون بها مؤكدا ان اللقاء كان "عمليا تم فيه تقديم افكار مفيدة تساهم في انتعاش الحياة الثقافية".