بومرداس : تأٌسيس رابطة وطنية للأدب الأمازيغي

بومرداس- تم بعث و تأسيس يوم الأحد ببومرداس رابطة وطنية للأدب الأمازيغي بمبادرة من إتحاد الكتاب الجزائريين، تضم في صفوفها عدد كبير من الأدباء و الشعراء من مختلف ولايات الوطن و يترأسها طارق ثابت من جامعة باتنة.

و جاء استحداث و الإعلان عن ميلاد هذه الرابطة الوطنية، حسبما أكده رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، شقرة يوسف، ل / وأج / في ختام أشغال الملتقى الوطني حول البعد الوطني للأدب الأمازيغي دورة الشاعر الرحالة "سي محند أو محند" الذي احتضنته دار الثقافة رشيد ميموني على مدار يومين .

و تم تأسيس هذه الرابطة ، وفق ما أوضحه السيد شقرة على هامش هذا اللقاء الذي عرف حضور أساتذة أخصائيين من مختلف الجامعات و أدباء و شعراء من 18 ولاية من الوطن بعد "نقاش عميق و طويل" مع كل المعنيين ضمن أطر اتحاد الكتاب الجزائريين و تحضيرات تواصلت على مدار أربعة سنوات كاملة.

و تعد الرابطة الأدبية الجديدة التي تم تأسيسها، استنادا إلى السيد شقرة، بمثابة "فرع أو رافد من روافد " إتحاد الكتاب الجزائريين و تضاف إلى رابطات أخرى أسسها الإتحاد في السنوات الأخيرة، على غرار رابطة الأدب الشعبي و رابطة أدب الطفل و رابطة الآداب الأجنبية و الترجمة و رابطة السرد.

و تعنى هذه الرابطة عندما تباشر عملها لاحقا بعد استكمال تأطيرها و تحديد أهدافها و توجهاتها و مشاريعها المستقبلية بدقة ، وفق نفس المصدر بتطوير و ترقية و نفض الغبار عن الأدب الأمازيغي بكل تفرعاته و إحياء نشاطات في المجال عبر كل ولايات الوطن.

و تم في ختام أشغال هذه التظاهرة كذلك الإعلان عن تأسيس جائزة وطنية في الأدب الأمازيغي تسلم ،لأحسن الأعمال الأدبية و الشعرية الأمازيغية ، شهر يناير من كل سنة في ولاية من ولايات الوطن بمناسبة إحياء رأس السنة الأمازيغية "يناير" و كذا في ختام الملتقى الوطني حول الأدب الأمازيغي الذي سيصبح سنويا و قارا، يؤكد السيد شقرة.

و تضمنت الفعالية التي تواصلت على مدار يومين قراءات أدبية و شعرية بالأمازيغية لكل من فايد سفيان و نجاحي يحي باية فاطمة و ماهوش سالم و مومو أحمد و جلسات إضافة إلى ورشات بحثية حول جذور الأدب الأمازيغي و أبعاده الوطنية و نقاشات مفتوحة حول كيفية تكريس الأدب الأمازيغي في المشهد الأدبي الوطني.

و يتوخى من تنظيم هذه الفعالية، استنادا إلى مدير دار الثقافة رشيد ميموني ، المشرفة على التنظيم رفقة إتحاد الكتاب الجزائريين، المساهمة في المشروع الوطني لترقية و تطوير الأدب الأمازيغي تأكيدا و تماشيا مع مساعي مصالح الدولة المعنية في هذا المجال.