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معرض تشكيلي حول القصبة بالجزائر العاصمة 

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرات
معرض تشكيلي حول القصبة بالجزائر العاصمة 

الجزائر - افتتح يوم السبت بالجزائر العاصمة معرض تشكيلي  حول قصبة الجزائر ضم العديد من اللوحات الفنية التي تبرز تاريخ المدينة في  ثلاثة قرون الماضية.

ويضم المعرض -الذي ينظم بمتحف الفنون الجميلة في إطار الملتقى الدولي حول  حماية القصبة الذي تفتتح فعالياته غدا الأحد- العشرات من اللوحات المملوكة  للمتحف والتي تعود لفنانين تشكيليين كبار من فرنسا وسويسرا وإنجلترا بالإضافة  إلى تشكيليين جزائريين.

وتبرز من بين الأعمال المعروضة لوحات لفنانين فرنسيين على غرار "شارع القصبةلألبرت لوبورغ و"مدينة الجزائر, شارع البلوط" لأسو أرمو و"شارع حنبعل" لشاطو  مارك-ألفرد.

كما يتميز المعرض بإبداعات لتشكيليين من بلدان أوروبية أخرى على غرار لوحة  "مدينة الجزائر" للإنجليزي شارل رامكر و"منظر داخلي لمنزل بمدينة الجزائر" للسويسري أوت أدولف بالإضافة للوحات لفنان المنمنمات الجزائري محمد راسم.

وحضر حفل افتتاح المعرض كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزيرة البيئة  والطاقات المتجددة فاطمة زرواطي ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ وكذا  رئيسة قسم الدول العربية في مركز التراث العالمي في منظمة اليونسكو ندى الحسن.

 

وتفتتح غدا الأحد بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول  حماية وتنشيط القصبة بالتعاون مع اليونسكو وهذا بتنظيم العديد من الندوات التي  ستقدم خلالها تجارب عدة بلدان في مجال الحفاظ على التراث.

كلـمات مفتـاحيــة :
معرض تشكيلي حول القصبة بالجزائر العاصمة 
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 14:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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